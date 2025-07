Letní dovolená: Kam letos vyrazit a co si vzít s sebou? | foto: ČTK

Léto je obdobím, kdy se většina z nás vydává za sluncem, mořem nebo aktivním odpočinkem v přírodě. Ať už plánujete dovolenou u Jadranu, výlet do evropských metropolí nebo jen víkend na chalupě, vždy je dobré vědět, co si sbalit a kam stojí za to vyrazit. Přinášíme vám praktický přehled oblíbených i méně známých destinací a přidáváme i několik užitečných tipů na vybavení, které vám usnadní cestu i pobyt.

Kam se letos vydat? Trendy destinace pro léto 2025

Rostoucí popularitu zažívají domácí destinace, a to nejen kvůli cenám, ale i rozmanitosti krajiny a kvalitnímu zázemí. Mezi nejnavštěvovanější lokality patří Šumava a Lipensko jako ráj pro milovníky turistiky, cyklistiky a koupání, jižní Morava, kde si užijete vína, historie i pohody, nebo Krkonoše a Jizerské hory jako místo pro aktivní odpočinek v přírodě i s dětmi. A když chcete někam za hranice?

Sázkou na jistotu je Chorvatsko , které boduje nejen krásným mořem, ale i dostupností autem. Ideální jsou méně přeplněné oblasti jako ostrov Pag , Pelješac nebo Riviera Makarska mimo hlavní sezonu.

, které boduje nejen krásným mořem, ale i dostupností autem. Ideální jsou méně přeplněné oblasti jako , nebo mimo hlavní sezonu. Chybu neuděláte ani se Slovinskem, malou zemí s velkými zážitky. Kombinace moře, hor a termálních lázní z něj dělá skvělý kompromis mezi relaxem a dobrodružstvím. Zkuste například jezero Bohinj , Piran nebo výlety do Julských Alp .

Kombinace moře, hor a termálních lázní z něj dělá skvělý kompromis mezi relaxem a dobrodružstvím. Zkuste například , nebo výlety do . Hledáte víc než jen turistické trasy? Co takhle Portugalsko a Azory? Lisabon, Porto nebo dechberoucí Azorské ostrovy vás uchvátí nádhernou přírodou, kulturou a výbornou kuchyní, to vše mimo hlavní davy.

Co si vzít s sebou? Nejen plavky a opalovací krém

Při balení na dovolenou nezáleží jen na tom, kolik si toho vezmete, ale hlavně jak chytře si to zorganizujete. Základem jsou lehké, praktické i flexibilní cestovní tašky, které jsou na kratší pobyty nebo cesty letadlem mnohdy praktičtější než kufr. Snadno se vejdou do zavazadlového prostoru nebo pod sedadlo v letadle, mají měkké stěny, více přihrádek a oddělení pro boty nebo mokré věci (např. po koupání). Moderní tašky také mívají popruh na připevnění k zavazadlu, voděodolnou úpravu a kompaktní skládání.

Náš tip: Pokud plánujete více přesunů, vsaďte na tašku přes rameno nebo batoh s rozšířeným prostorem.

Co dalšího se vám může hodit?

Trochu překvapivě to jsou chytré hodinky, které pohlídají víc než jen čas. Výrazně zjednoduší cestování i každodenní aktivity, mezi jejich přednosti patří:

Navigace bez nutnosti vytahovat telefon .

. Fitness funkce jako krokoměr, měření tepu, spálené kalorie, spánek.

jako krokoměr, měření tepu, spálené kalorie, spánek. Bezkontaktní placení , které je rychlé, bezpečné a nemusíte u sebe nosit peněženku.

, které je rychlé, bezpečné a nemusíte u sebe nosit peněženku. Upozornění na počasí, lety, rezervace hotelu , to vše přímo na zápěstí.

, to vše přímo na zápěstí. Některé modely vám mohou připomenout i pitný režim nebo vás navedou zpět k výchozímu bodu během túry.

Co dalšího si nezapomenout sbalit?