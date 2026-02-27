Lidl reaguje na silnou závislost Čechů na slevách, uvádí Ceny v klidu

Akční nabídky ale neopouští, zákazník má právo volit podle sebe.
Trvale nižší ceny místo nákupu jen ve slevách
Od února řetězec snížil ceny vybraných základních a oblíbených produktů napříč svým sortimentem. Nejde o časově omezenou akci, ale o trvalé nastavení cen, které má zákazníkům umožnit plánovat nákupy potravin každodenní spotřeby bez nutnosti sledovat neustále letáky. „Naším dlouhodobým cílem je nabízet co nejkvalitnější produkty co co nejlepší možnou cenou, teď jdeme s Cenami v klidu. Trvale sníženo. ještě dál. Investujeme do cen oblíbených základních produktů, aby lidé mohli nad rámec časově omezených slevových akcí nakupovat podle svých potřeb, kdykoli a s jistotou nízkých cen,“ říká generální ředitel Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.
Podle něj má nová strategie přinést zákazníkům jednodušší orientaci v cenách a nabídce.
Bio sortiment jako první, další kategorie následují
Lidl začal se změnami už na začátku roku, kdy trvale zlevnil celý sortiment bio produktů. Nyní rozšiřuje strategii i na další kategorie, u nichž podle interních dat o zákaznickém chování dává dlouhodobě stabilní cena největší smysl. Cílem je nabídnout kvalitní výrobky každodenní spotřeby za dostupnější ceny bez ohledu na to, zda zrovna probíhá akční týden nebo jiná časově omezená slevová akce.
Česko vede evropské žebříčky slevového chování
Podle dat společnosti NIQ tvořily v roce 2025 slevové prodeje v kategorii potravin a drogerie 58 procent všech tržeb. Jde o jeden z nejvyšších podílů v Evropě i na celém světě. Češi tak výrazně častěji, než spotřebitelé v jiných zemích plánují nákupy podle slev. Ekonomové dlouhodobě upozorňují, že vysoká orientace na slevy zvyšuje cenovou volatilitu a komplikuje domácnostem plánování výdajů.
Důraz na přehlednost a zákaznickou zkušenost
Lidl uvádí, že nový přístup „Ceny v klidu“ není náhradou za tematické týdny ani speciální akce, které zůstávají součástí nabídky. Má však usnadnit přehlednost plánování každodenního nákupu a zjednodušit rozhodování zákazníků, kteří se podle dat z průzkumů často cítí zahlceni množstvím krátkodobých slev.