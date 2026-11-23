Ještě před několika desetiletími bylo běžné, že člověk vystudoval školu, nastoupil do zaměstnání a postupně budoval kariéru na základě získaných znalostí a zkušeností. Dnes se ale pracovní prostředí mění mnohem rychleji. Digitalizace, umělá inteligence, nové technologie i proměny způsobu řízení firem přinášejí požadavky, na které původní vzdělání nemusí vždy stačit.
Právě proto se stále častěji mluví o konceptu lifelong learning neboli celoživotním vzdělávání. Nejde přitom pouze o absolvování dalších kurzů nebo získávání nových certifikátů. Je to především ochota průběžně rozvíjet své schopnosti, rozšiřovat obzory a přizpůsobovat se novým výzvám.
MBA jako cesta k dalšímu profesnímu rozvoji
Pro zkušené profesionály, kteří chtějí své znalosti posunout na vyšší úroveň, může být zajímavou možností profesní studium MBA. To propojuje manažerské a odborné znalosti s praktickými tématy, která lidé řeší ve svém každodenním pracovním životě.
Právě na profesní vzdělávání se zaměřuje také British Business School, která nabízí studijní programy BBA, MBA, DBA a LLM. Zájemci si mohou vybírat podle svých dosavadních zkušeností, profesního zaměření i plánů do budoucna.
Studium MBA je vhodné například pro manažery, vedoucí pracovníky, podnikatele nebo specialisty, kteří chtějí rozvíjet své kompetence v oblasti managementu, financí, marketingu, personalistiky či dalších oborů.
Výhodou je také možnost výběru formy studia. BBS nabízí studium formou online, kombinovaně a nebo nově také tzv. flexi formu, která nevyžaduje účast na prezenčních seminářích ani pravidelných živých online setkáních. Vzdělávání tak lze lépe sladit se zaměstnáním i osobním životem.
Investice, která nekončí diplomem
Celoživotní vzdělávání není pouze o získání dalšího titulu. Je především investicí do vlastních schopností, profesního sebevědomí a budoucích možností. Nové znalosti mohou pomoci lépe se rozhodovat, efektivněji vést tým, porozumět fungování organizace nebo se připravit na nové pracovní příležitosti.
Důležité je přitom vybrat si vzdělávání, které odpovídá konkrétním potřebám a cílům. Jinou cestu zvolí začínající manažer, jinou zkušený ředitel nebo podnikatel, který chce své znalosti dále prohlubovat.
Vzdělávání dnes není jednorázovou etapou života, ale dlouhodobým procesem. A právě ochota učit se novým věcem může být jednou z nejdůležitějších konkurenčních výhod na současném pracovním trhu.
Pokud přemýšlíte o dalším profesním posunu, nemusíte čekat na změnu zaměstnání ani na novou pracovní příležitost. Začít můžete už dnes. Prohlédněte si důvody, proč studovat na British Business School a zjistěte, jak může profesní vzdělávání podpořit vaše další kariérní cíle.