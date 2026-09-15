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Má MBA v roce 2026 stále hodnotu? Rozhodují jiné argumenty

Komerční sdělení
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Má MBA v roce 2026 stále hodnotu? Rozhodují jiné argumenty | foto: Schutterstock

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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MBA dnes není automatickou vstupenkou k vyšší pozici. Jeho přínos spočívá především v rozvoji manažerských dovedností, praktickém využití znalostí a možnosti studovat při zaměstnání.

Požadavky na manažerské pozice se proměňují. Vedle odborných znalostí se stále více uplatňují schopnosti, jako je vedení lidí, rozhodování, komunikace nebo práce s daty a novými technologiemi. Pro řadu lidí proto přichází otázka, jak si své znalosti systematicky rozšířit a připravit se na další profesní krok.

S tím souvisí i proměna zájmu o MBA studium. Zatímco dříve bylo často spojováno především s vrcholovým managementem velkých firem, dnes o něj mají zájem také podnikatelé, vedoucí týmů, projektoví manažeři nebo specialisté, kteří se připravují na další kariérní posun.

MBA jako nástroj pro rozvoj manažerských dovedností

Samotný titul už není automatickou vstupenkou k vyšší pozici nebo lepšímu finančnímu ohodnocení. Při rozhodování o kariérním postupu hrají roli také zkušenosti, konkrétní výsledky a schopnost využít získané znalosti v praxi.

Manažeři dnes potřebují kombinovat odborné znalosti s dovednostmi, jako je komunikace, vedení lidí, řízení změn nebo schopnost vnímat širší ekonomické souvislosti. Právě propojení těchto oblastí je jedním z hlavních témat MBA studia.

Důležitou součástí kvalitního profesního vzdělávání proto není pouze teorie, ale také její propojení s reálnými situacemi z pracovního prostředí.

„Studenti dnes nehledají jen další titul. Chtějí vzdělávání, které jim pomůže lépe se rozhodovat, efektivněji vést týmy a reagovat na situace, kterým ve své profesi čelí. Praktické využití získaných znalostí je jedním z hlavních přínosů kvalitního MBA studia,“ říká Ing. Kateřina Valentová, manažerka vzdělávání na European School of Business & Management (ESBM).

Má MBA v roce 2026 stále hodnotu? Rozhodují jiné argumenty

Studium, které se přizpůsobuje kariéře

Důležitým faktorem při rozhodování o dalším vzdělávání je také možnost skloubit studium s pracovním a osobním životem. Profesní MBA specializace proto nabízejí online i kombinované formy výuky, které umožňují pokračovat v zaměstnání a současně si rozšiřovat znalosti.

Flexibilita je důležitá především pro lidi, kteří už mají pracovní zkušenosti a nechtějí kvůli studiu přerušovat svou kariéru. Významnou roli ale hraje také obsah samotného studia a jeho využitelnost v praxi.

Při výběru MBA proto dává smysl zaměřit se nejen na cenu nebo označení MBA, ale také na obsah specializace, zkušenosti lektorů, způsob výuky a možnosti propojení získaných znalostí s vlastní profesí.

Má MBA v roce 2026 stále hodnotu? Rozhodují jiné argumenty

Hodnota tak dnes nestojí pouze na MBA titulu uvedeném za jménem. Pro člověka, který už má pracovní zkušenosti a chce se posunout v kariéře, může být důležitější to, co si ze studia skutečně odnese, nové manažerské dovednosti, širší pohled na řízení a znalosti využitelné při každodenním rozhodování.

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