Má MBA v roce 2026 stále hodnotu? Rozhodují jiné argumenty

Požadavky na manažerské pozice se proměňují. Vedle odborných znalostí se stále více uplatňují schopnosti, jako je vedení lidí, rozhodování, komunikace nebo práce s daty a novými technologiemi. Pro řadu lidí proto přichází otázka, jak si své znalosti systematicky rozšířit a připravit se na další profesní krok.
S tím souvisí i proměna zájmu o MBA studium. Zatímco dříve bylo často spojováno především s vrcholovým managementem velkých firem, dnes o něj mají zájem také podnikatelé, vedoucí týmů, projektoví manažeři nebo specialisté, kteří se připravují na další kariérní posun.
MBA jako nástroj pro rozvoj manažerských dovedností
Samotný titul už není automatickou vstupenkou k vyšší pozici nebo lepšímu finančnímu ohodnocení. Při rozhodování o kariérním postupu hrají roli také zkušenosti, konkrétní výsledky a schopnost využít získané znalosti v praxi.
Manažeři dnes potřebují kombinovat odborné znalosti s dovednostmi, jako je komunikace, vedení lidí, řízení změn nebo schopnost vnímat širší ekonomické souvislosti. Právě propojení těchto oblastí je jedním z hlavních témat MBA studia.
Důležitou součástí kvalitního profesního vzdělávání proto není pouze teorie, ale také její propojení s reálnými situacemi z pracovního prostředí.
„Studenti dnes nehledají jen další titul. Chtějí vzdělávání, které jim pomůže lépe se rozhodovat, efektivněji vést týmy a reagovat na situace, kterým ve své profesi čelí. Praktické využití získaných znalostí je jedním z hlavních přínosů kvalitního MBA studia,“ říká Ing. Kateřina Valentová, manažerka vzdělávání na European School of Business & Management (ESBM).
Studium, které se přizpůsobuje kariéře
Důležitým faktorem při rozhodování o dalším vzdělávání je také možnost skloubit studium s pracovním a osobním životem. Profesní MBA specializace proto nabízejí online i kombinované formy výuky, které umožňují pokračovat v zaměstnání a současně si rozšiřovat znalosti.
Flexibilita je důležitá především pro lidi, kteří už mají pracovní zkušenosti a nechtějí kvůli studiu přerušovat svou kariéru. Významnou roli ale hraje také obsah samotného studia a jeho využitelnost v praxi.
Při výběru MBA proto dává smysl zaměřit se nejen na cenu nebo označení MBA, ale také na obsah specializace, zkušenosti lektorů, způsob výuky a možnosti propojení získaných znalostí s vlastní profesí.
Hodnota tak dnes nestojí pouze na MBA titulu uvedeném za jménem. Pro člověka, který už má pracovní zkušenosti a chce se posunout v kariéře, může být důležitější to, co si ze studia skutečně odnese, nové manažerské dovednosti, širší pohled na řízení a znalosti využitelné při každodenním rozhodování.