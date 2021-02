Máte onkologické onemocnění? Dejte si pozor na výživu

Každoročně si 4. února připomínáme Světový den boje proti rakovině, během kterého se upozorňuje na to, jak předcházet nebo snížit riziko vzniku onkologických onemocnění. Mnozí pacienti trpí podvýživou, která snižuje jejich odpověď na onkologickou léčbu a zhoršuje celkovou kvalitu života.

Ročně v České republice přibude 87 000 onkologických pacientů. MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA, vedoucí lékařka lůžkového oddělení Ústavu radiační onkologie 1.LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka potvrzuje, že mnozí z nich mají v průběhu choroby nedostatečný stav výživy. Malnutrice je pozorována u 1 ze 3 onkologických pacientů, a dokonce až u 80–90 % pacientů v pokročilém stádiu nádorového onemocnění. Jde o velmi závažný problém, protože podvýživa negativně ovlivňuje protinádorovou léčbu a celkový průběh nemoci.

Obtíže s příjmem stravy zažívá i Denisa: „Při preventivní prohlídce mi byl ve věku 46 let diagnostikován zhoubný nádor. Následovala operace a po ní mi byla naordinovaná chemoterapie. Ta je pro organismus velmi velkou zátěží a mnoho pacientů během léčby hubne. To je i můj obrovský problém. Snažím se ze všech sil nehubnout, ale není to snadné.“

Podle odbornice tento stav není radno podceňovat: „Nedostatečná výživa, hubnutí a malnutrice mají za následek snížení kvality života, horší imunitu, pokles vitálních funkcí, vyšší míru komplikací a horší odpověď na onkologickou léčbu,“ hodnotí MUDr. Holečková. „Včasná nutriční intervence dokáže onkologickým pacientům nejen zlepšit stav jejich výživy a pomoci udržet jejich tělesnou hmotnost a zásoby bílkovin, ale zároveň jim umožní lépe tolerovat léčbu a zlepšuje kvalitu jejich života.“ Součástí komplexní nutriční intervence je podle odbornice dodržování stravovacích pravidel a zásad prevence a léčby podvýživy a podávání speciálních, klinicky ověřených dietetických přípravků. Jde o potraviny pro zvláštní lékařské účely. „Při progresivním hubnutí a podvýživě se energeticky vydatná strava má kombinovat s použitím speciálně vyrobených dietetických přípravků,“ dodává

lékařka. Obvykle jsou dostupné ve formě nápojů s různými příchutěmi a popíjejí se pomalu po doušcích. Kromě bílkovin a energie obsahují všechny nezbytné živiny, vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Některé jsou obohaceny o vlákninu či omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

Podle výsledků průzkumu společnosti Nutricia na vzorku 2400 onkologických pacientů se 23 % z nich nachází ve středním až extrémním riziku podvýživy. „To znamená, že čtvrtina z nich potřebuje nutriční podporu,“ říká Ing. Jan Beran, předseda představenstva společnosti Nutricia. „V Nutricii díky vědeckému výzkumu orientovanému na potřeby pacientů přinášíme onkologickým pacientům přípravky s potřebným nutričním složením

v různých příchutích, které jim dodávají síly čelit onemocnění,“ dodává Jan Beran.

Přípravky enterální výživy pomáhají i Denise. „V prvních dnech po dávce chemoterapie je přijímání potravy velkou výzvou. Člověku skoro nic nechutná a nedokáže ani pořádně polykat. V takových chvílích nesmírně oceňuji tekutou stravu.“