Máte půdu plnou harampádí? Co takhle ji přestavět na funkční prostor?

Což je velká škoda, protože zároveň se jedná o velký prostor, který by se při troše časové a finanční investice dal přeměnit v kouzelný, funkční a relativně bezúdržbový prostor.

Článek je plný nápadů, co by se z vaší zaplněné půdy mohlo stát včetně toho, co všechno budete potřebovat, abyste ten nápad mohli proměnit v realitu.

Nejprve nás čeká úklid

Nejhorší část přeměny půdy na funkční prostor je rozhodně úklid. Projít všechny kouty, vyklidit vše ven, rozebrat, vyházet a rozhodnout, co si zaslouží své místo v domě, je asi nejtěžší část. Pokud máte na půdě okno, doporučujeme využít pracovní plošinu a kontejner. Budete překvapeni, jak moc vám usnadní práci nemuset všechen nepořádek nosit skrze dům. Půjčovny dnes nabízí veškerou stavební techniku včetně vysokozdvižných vozíků, které můžete pro takovou akci potřebovat. Vysokozdvižné vozíky vyřeší problém s převozem a složením materiálu z vyšších pater. Případně se nebojte si na jeden den domluvit přímo firmu. Sice si trochu připlatíte, ale později vám za to poděkují nervy i záda.

Když úklid nestačí

Naprosto zásadní je, co budete s půdou dělat. Samozřejmě může dál sloužit jako sklad, i když trochu více uspořádaný. V tom případě stačí pořádný úklid. Pokud chcete ale půdu proměnit na funkční prostor, nevyhnete se řešení izolace, topení, elektřiny a případně i vody. To už může být pořádně nákladná záležitost. Pokud se rozhodnete pro rekonstrukci svépomocí, bude se vám hodit půjčovna nářadí. Najdete tam vše, co budete potřebovat a nemusíte drahé nářadí kupovat. Díky půjčovně nářadí si ušetříte spoustu peněz a starostí. V půjčovně nářadí vám navíc rádi poradí, jaké nářadí vybrat na konkrétní úkoly a projekty.

A co tedy s půdou můžete udělat?

Herna pro celou rodinu

Je sychravé odpoledne a na zahradní hrátky není nálada. Co takhle herní odpoledne na půdě? Půda nabízí dostatek místa i na prostorově náročnější hry, například stolní tenis či kulečník. Děti jistě ocení vlastní prostor na hraní počítačových her a místo, kde se můžou společně vyřádit.

Wellness na půdě

Snili jste vždy o vlastní sauně? A co si takhle na půdě vyrobit vlastní wellness. Dnes už existují i sauny do interiéru, takže není problém se po náročném dni v práci schovat na půdě a oddat se ničím nerušené relaxaci.

Pokoj pro hosty? A co takhle byt?

Komu z nás se někdy nehodil extra prostor pro návštěvy? Zejména pokud jde o velké rodinné oslavy, vánoční svátky a silvestrovské oslavy, místnost navíc na spaní přijde vhod. Půdu můžete proměnit rovnou v celý byt, který později využijí například vaše děti. Výhodou půdy je, že můžete vyrobit i samostatný přístup. Pokud máte dům či chalupu na dobrém místě, můžete je tak i samostatně pronajímat. A to se potom větší rekonstrukce opravdu vyplatí!