Maxová: Nepodceňujme téma duševního zdraví

3 otázky, 3 odpovědi Jaký byl počin roku 2021 v boji proti novému typu koronaviru? Nejvíce to bylo jednoznačně očkování. Nejen že pomohlo zachránit obrovské množství životů, ale umožnilo alespoň částečný návrat do normálu. Zásluhu na pokroku s očkováním nese také Evropská unie, která se podílela na nákupu, schvalování i distribuci vakcín. Dohromady jsme proočkovali více než sedmdesát procent dospělých Evropanů. Jasně se ukázalo, že společně jsme silnější než každý zvlášť. Stále však nejsme u konce a s očkováním je potřeba pokračovat. Vakcíny vyrobené v Evropské unii také exportujeme do celého světa. Podle komise jsme vyvezli více než miliardu dávek a stali jsme se největším vývozcem vakcín proti onemocnění covid-19. Co se naopak mělo/mohlo udělat jinak? Na úrovni České republiky se jednoznačně mělo dříve a lépe informovat o výhodách očkování, s čímž souvisí také účinnější boj proti dezinformacím. Virus se v zimním období opět šíří společností a vyšší proočkovanost by zachránila mnoho životů a poskytla úlevu zdravotnímu systému. Na evropské úrovni se mohla opatření jednotlivých členských států lépe koordinovat a státy si měly více vyměňovat ověřené postupy. Evropská unie také mohla svou činnost lépe prezentovat a vysvětlovat veřejnosti, zpočátku totiž její jednání často působilo chaoticky. Na závěr je ale třeba říci, že šlo o bezprecedentní situaci, a samotný fakt, že jsme dosáhli společných postupů, které fungují, je obrovský úspěch. Váš nejsilnější zážitek, ať už pracovní nebo osobní, z průběhu druhého pandemického roku? Za celou dobu pandemie mě nejvíce dojalo, jak se dokázala semknout občanská společnost - neziskové organizace, studenti, vědci i jednotlivci. Lidé ve vlastním čase šili roušky a rozdávali je potřebným, studenti pomáhali v nemocnicích. Všichni spolupracovali, abychom tu náročnou situaci překonali co nejdříve. Velmi mě potěšilo vidět, že v Česku máme tak obrovské množství nesmírně obětavých, statečných, talentovaných a chytrých lidí. I dnes velmi obdivuji obětavost lékařů, sester, nezdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách. Jejich profese je i za běžného provozu velice náročná. V posledním roce a půl se právě oni starali o pacienty, kteří kvůli viru často končili ve vážném stavu, nebo byli oporou seniorům v domovech důchodců.