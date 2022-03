Maxová: Nezapomínejme na duševní zdraví občanů

Na čem jste už začala pracovat ve druhém funkčním období toho EP? Ve kterých oblastech již víte, že se vaše agenda, případně celá agenda EP, změní a proč?

Spolu s mým týmem budeme pokračovat v práci, kterou odvádíme. Nedávno se nám podařilo v naší frakci S&D prosadit vytvoření pozičního dokumentu k duševnímu zdraví, ve kterém vyzýváme Evropskou komisi, aby představila strategii EU v této oblasti. Budu nadále usilovat o to, aby se strategie stala skutečností.

V meziskupině europoslanců pro práva osob se zdravotním postižením se budu snažit o kontaktní bod CRPD v Evropském parlamentu i ostatních institucích EU.

Nově jsem byla zvolena místopředsedkyní ve výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Díky tomu budu moci prosazovat témata, na kterých mi záleží, včetně začlenění genderové perspektivy do všech politik EU a intersekcionálního přístupu.

V plném proudu je také Konference o budoucnosti Evropy, kde jsem předsedkyní pracovní skupiny Zdraví.

Co se agendy parlamentu týče, poslední dny jsou jedny z nejtěžších v moderní historii Evropy. To, čeho jsme se všichni obávali a snažili se tomu ze všech sil zabránit, se stalo skutečností. Válka v Evropě je něco, co jsme si nedokázali představit, a bohužel způsobuje destabilizaci bezpečnostní situace na celém kontinentu.

Evropský parlament je hlasem evropských občanů, a proto musí mít silný hlas i v této věci. Je nutné zajistit, aby EU měla jasný a jednotný postoj v otázce války na Ukrajině a abychom sousedům pomohli.

Jaký význam přikládáte českému předsednictví v Radě EU?

Českému předsednictví v Radě EU přikládám velmi velký význam. Česko se v rámci předsednictví může podílet na řešení celoevropských otázek, prosazovat konkrétní návrhy, zároveň je to také jedinečná příležitost přivést pozornost na to, co nejvíc řeší obyvatelé Česka, hájit české zájmy.

Je to také příležitost, jak zvýšit povědomí a pozitivní vnímání EU. Podle Eurobarometru důvěra v EU v České republice vzrostla, i tak je ale předsednictví příležitostí bojovat proti euroskepticismu: žádný diktát Bruselu, ale české vedení.

Je to příležitost, jak zviditelnit Česko v EU: skrze hostování významných akcí (například summit nejvyšších představitelů členských států a několik neformálních zasedání Rady EU). Tyto akce jsou vždy středem mediálního zájmu – budeme moci propagovat naši kulturu, talenty a úspěchy a hodnoty.

V průběhu samotných příprav dostane několik stovek českých úředníků možnost absolvovat specializované kurzy, také to přispívá k vysoké profesionalitě státní správy a kvalitní podpoře řízení země. České republice to může pomoci zvýšit sebevědomí, pokud tyto úkoly zvládne.

Chcete a můžete se sama zapojit do jeho agendy, aby bylo předsednictví úspěšné jako celek?

Jako europoslankyně jsem v kontaktu se Stálým zastoupením ČR při EU a na plnění agendy se už nyní podílím třeba koordinováním akcí a spoluprací na určitých tématech. Zároveň je nutné si uvědomit, že úspěšné předsednictví musí být schopno vyjednat kompromisy jak mezi členskými státy v rámci Rady EU, tak mezi institucemi EU. V tomto ohledu je role europoslanců velmi důležitá.

Kam by mělo české předsednictví EU v ideálním případě nasměrovat…

Celé České předsednictví bude jistě ovlivněno současnou situací na Ukrajině, jejíž další vývoj lze těžko odhadovat. Jsem ráda, že Česká republika patří k zemím, které Ukrajině pomáhají nejvíce, a věřím, že právě během předsednictví budeme moci celou EU nasměrovat ještě k efektivnější pomoci.

Česko bude během předsednictví hostit řadu vrcholných jednání na evropské úrovni, stejně jako na té světové – v roce 2009 například do Prahy přijel na první setkání s evropskými lídry tehdejší prezident USA Barack Obama.

Celkově jsem přesvědčená, že naše priority, mezi které patří bezpečnost nebo rozvoj vnitřního trhu, se nám podaří prosadit. Osobně doufám, že nezapadnou ani sociální témata a potřeby lidí s postižením.

Již dlouho se snažím prosadit myšlenku Evropského roku duševního zdraví, jelikož si myslím, že pandemie a současná zuřící válka na Ukrajině jsou pro obyvatele Evropy něco tak náročného pro jejich duševní zdraví, že si zaslouží mnohem větší pozornost. A s tím by právě české předsednictví mohlo pomoci.