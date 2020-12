Mezinárodní letecká doprava aneb létají i nosorožci

Lidé létají méně, startuje menší množství letadel a letenky jsou dražší. Koronavirus proměnil svět, na nějž jsme byli zvyklí. Greta má zřejmě radost, většina populace však nikoliv. Nákladní letadla každopádně létají dál. A víte vůbec, že část zásilek putuje i klasickými pasažérskými lety?

Žijeme v globálním světě, kde jsme zvyklí si dát ovoce z druhého konce planety, oblékat se do textilu vyráběného na jiném kontinentu a být prostě světoví. Tohle všechno samozřejmě vyžaduje jistou logistiku. Produkty jsou dopravovány v kamionech, na lodích a také v letadlech.

Zásilky cestují v zavazadlovém prostoru i s vámi

Vypravit celé letadlo není levná záležitost. Proto se zásilky neposílají jen speciálně vypravenými letadly, nýbrž také těmi dopravními. V zavazadlovém prostoru spolu s kufry pasažérů cestují i nejrůznější jiné zásilky. Různí dopravci mají nasmlouvané spolupráce s různými aerolinkami. Letecká doprava totiž oproti kamionu nebo lodi nabízí jednu obrovskou výhodu – rychlost.

Letadlem se přepravují také nosorožci

Letadlem se častokrát přepravují věci, o nichž byste to snad ani nechtěli vědět. Příkladem jsou zbraně či lidské ostatky. Ke smutným událostem dochází i mimo domovskou krajinu, a proto existuje dokonce mezinárodní Dohoda o převozu těl zemřelých.

Když to vezmeme z trochu pozitivnějšího soudku, letadlem cestují i zvířata. Nejen kočky a psi, bez nichž majitelé nemohou přežít svou dovolenou, ale třeba i takoví nosorožci. Vzpomeňte si na to, až budete příště přemýšlet, jak rádi byste si svého čtyřnohého mazlíčka vzali s sebou na výlet. Zařídit přepravu kočky nebo psa není tak složité, když se obrátíte na specializovanou firmu. Zvířátko s vámi samozřejmě nemůže cestovat v kabině, bude umístěno do zavazadlového prostoru. Potřebujete k tomu přepravní box dle mezinárodních pravidel IATA. Zvířátko to určitě přežije, vždyť ani ti nosorožci nejsou pobytem v letadle nijak postižen.