Mini dron aneb jak zachytit vaši dovolenou a uchovat si živé vzpomínky

Léto je v plném proudu – a s ním přichází i doba dovolených. A abyste mohli na letní dny strávené u moře, v horách, po architektonických památkách nebo kdekoliv jinde ještě dlouho vzpomínat, je potřeba je zachytit. Ale nejenom pomocí chytrého telefonu a několika triků, ale také s pomocí dronu.

Jak na to? O jednoduchý návod se s vámi podělíme na následujících řádcích. A nemusíte se obávat, létání s dronem je zábava a může se ho naučit úplně každý!

Kvalitní vybavení je základ

Pokud jste ještě nepropadli kouzlu dronů, nevíte, o co přicházíte. Z ptačí perspektivy vznikají nádherné fotografie, které se budou skvěle vyjímat třeba na stěně vašeho obývacího pokoje. A jak jinak takové krásné scenérie zachytit než s pomocí kvalitního vybavení. Na trhu již existuje celá řada dronů.

V případě, že s sebou nechcete na dovolenou brát těžké kufry se vším potřebným vybavením, vsaďte na mini dron. Je skladný, vejde se vám do dlaně a i s veškerým vybavením ho sbalíte do malého zavazadla. A co se týče kvality, v ničem nezaostává za klasickými velkými drony.

Dechberoucí fotografie a videa pořízená dronem

Jakmile budete mít vybraný dron doma, je načase naučit se pár základních triků, díky nimž budou snímky a videa pořízená s pomocí dronu úchvatná.

1. Prvním tipem, který pro vás máme, je denní doba, během níž snímky a videa pořizujete. Pokud chcete snímat přírodní scenérie, nejlepší materiál vzniká při takzvané golden hour neboli zlaté hodince. Ta nastává přibližně hodinu před západem slunce. Zlatá se jí říká díky zabarvení nebe a mraků, což dodá fotkám takřka magický podkres.

2. Druhým tipem týkajícím se denní doby je opak golden hour, tedy doba okolo východu slunce. Ta je vhodná hned z několika důvodů. Pořízené snímky budou bez lidí a také osvětlení bude působit lépe, než kdybyste snímky pořídili za poledního slunce.

Hledejte symetrie a úhly

Aby byly vaše snímky a videa z dronu zajímavé, hledejte v přírodě symetrii, různé linie a změny terénu. Pokud chcete vytvářet videa s lidmi, zkoušejte různé úhly, podhledy, nadhledy i zpomalené záběry. Zkrátka a dobře, nebojte se experimentovat. Než si na práci s dronem zvyknete, chvilku vám to zabere. Ale jakmile vše dostanete do ruky a do oka, létání a pořizování video a foto materiálů vám půjde takřka samo.

Bezpečnost především

Vždy mějte na paměti i bezpečné používání dronů. Nepoužívejte ho v příliš zabydlených oblastech, ani za nepříznivého počasí s prudkým větrem a deštěm. Jejich použití je rovněž zakázané na letištích a nemělo by se s ním létat ani nad davy lidí.

Jelikož existují vyhlášky a pravidla, kterými je nutné se řídit, důkladně si veškeré materiály prostudujte, ať se nedostanete do zbytečných potíží. Pokud je na některých místech použití dronů vyloženě zakázáno, neobcházejte tyto zákazy a nechte ho schovaný v batohu.

Experimentujte s nastavením

Jestliže jste vášnivý fotograf, určitě vám nebude nastavení clony, ISA a kompozice dělat žádné problémy. Jestli ale patříte k fotografům začátečníkům, pročtěte si některé návody, v nichž se dozvíte základy fotografování a podívejte se i na videa, kde je vše názorně ukázáno a vysvětleno. Pokud si na manuální nastavování netroufnete, můžete využívat přednastavené režimy a na manuál přejít třeba až časem.

Ozvláštněte svou dovolenou a pořiďte si dron. Jsou cenově dostupné a nabízí spoustu zábavy pro celou rodinu. Videa a fotografie můžete následně sdílet na svých sociálních sítích, poslat přátelům ve formě pohlednic anebo si z nich vyrobit fotografie do rámečku, které si vystavíte u sebe doma.