Moderní kanceláře sází na flexibilitu a efektivní využití prostoru

Do kanceláří se proto stále častěji dostávají akustické boxy. Dnes už nepředstavují jen místo pro telefonát, ale plnohodnotný prostor pro online meetingy, soustředěnou práci i týmové porady.
Podle společnosti SilentLab, českého výrobce akustických boxů GEN4, dnes firmy stále častěji hledají způsob, jak využívat kancelářský prostor bez zbytečných zásahů, odpadu nebo opakovaných nákladných úprav. Vedle flexibility tak začíná hrát důležitou roli i udržitelnější přístup k plánování pracovního prostředí.
Kanceláře se už neplánují na deset let dopředu
Rostoucí nároky na provoz kanceláří dnes ukazují limity pevně navržených prostor. Kanceláře musí reagovat rychleji než dřív, zatímco tradiční řešení zůstávají časově i provozně náročná.
Tradiční fit-out často znamená dlouhé plánování, zapojení více dodavatelů i omezení běžného provozu kanceláře. Celý proces navíc může trvat několik měsíců.
Akustické boxy fungují jinak. Výroba trvá přibližně šest týdnů a samotná instalace jen několik hodin. Box stačí připojit do běžné zásuvky a je připravený k okamžitému používání. Odpadá bourání, omezení provozu kanceláře i složitá realizace.
Pokud firma změní dispozici kanceláře nebo se přestěhuje, lze box jednoduše přesunout nebo nově kombinovat v rámci prostoru. Právě modularita umožňuje vytvářet různé pracovní zóny podle aktuálních potřeb týmů a zároveň zachovat vysokou flexibilitu kanceláře i do budoucna.
Efektivnější využití prostoru bez zbytečných omezení
Kancelářský prostor dnes patří mezi nejdražší části firemního provozu. Firmy proto stále více řeší, jak ho využít smysluplněji a bez zbytečně nevyužitých metrů čtverečních.
Kancelář už dnes není jen soubor pracovních míst a zasedaček. Stále důležitější je, aby dokázala podporovat různé typy práce a zároveň dobře fungovala v každodenním provozu.
Právě tady začínají být rozdíly mezi klasickými zasedačkami a akustickými boxy výrazné. Srovnávací kalkulace ukazují, že akustické boxy představují prostorově i ekonomicky efektivnější řešení, a to bez kompromisů v komfortu nebo kvalitě pracovního prostředí.
Díky flexibilnímu uspořádání navíc firmy nemusí kancelář trvale rozdělovat pevnými příčkami a mohou prostor využívat mnohem variabilněji. Místo dalších úprav tak vznikají přirozené zóny pro soustředění, spolupráci, neformální setkávání nebo například relaxační části kanceláře.
Kancelář, která podporuje soustředění i komfort
Jedním z častých problémů současných kanceláří je nadměrný hluk. Neustálý ruch, hovory nebo videokonference snižují soustředění a zvyšují mentální únavu.
Akustické boxy proto vytvářejí klidné prostředí pro soustředěnou práci, meetingy i důvěrné hovory. Produkty GEN4 dosahují akustických kategorií A a A+ podle normy ISO 23351-1:2020 a využívají také systém Smart Soundmasking s různými zvukovými režimy pro fokus, energii nebo relaxaci.
Komfort uvnitř podporuje také tichá ventilace s nepřetržitým přísunem čerstvého vzduchu. Součástí je i systém osvětlení Dual Light, jehož prokognitivní světlo napodobuje přirozené denní světlo, podporuje soustředění, omezuje únavu očí a pomáhá udržovat přirozený cirkadiální rytmus.
Důležitou roli přitom nehraje jen technologie, ale také celkový pocit z prostoru. Minimalistický design, kvalitní materiály a ergonomicky řešený interiér vytvářejí prostředí, ve kterém se lidé cítí komfortně i během delších meetingů nebo soustředěné práce. Právě spojení funkčnosti, komfortu a designu potvrdilo i ocenění Red Dot Award 2025 za produktový design.
Kanceláře jako systém propojených zón
Moderní office landscaping dnes pracuje s kanceláří jako s propojeným systémem zón pro soustředění, spolupráci i neformální komunikaci.
Akustické boxy se proto stávají základními stavebními prvky moderních kanceláří. Díky modularitě umožňují vytvářet propojené zóny pro fokus, týmovou spolupráci i neformální komunikaci a zároveň zachovat otevřenost celého prostoru.
Kancelář tak přestává fungovat jako soubor oddělených místností a stále více se proměňuje ve flexibilní prostředí, které podporuje výkon lidí, efektivní využití prostoru i dlouhodobou udržitelnost. A právě v tom dnes začíná být role akustických boxů zásadní.