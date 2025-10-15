Módní kouzla: 3 triky, jak mohou kotníčkové boty prodloužit nohy

Ano, i kotníčkové boty mají magickou moc optického prodloužení a zeštíhlení nohou. Avšak musí se použít ta správná barevná i outfitová kouzla. A pokud bude vše v souladu, dostanete na první pohled protáhlejší nohy i celkovou postavu. Podívejte se s námi na 3 triky, které opticky uberou kila a naopak přidají sebevědomí.
Barvy, které umí čarovat
Dámské kotníčkové boty i tenisky umí opticky prodloužit siluetu nohou, pokud jsou barevně sladěné s kalhotami či punčochami. Ideální jsou například kotníčkové boty černé barvy a černé legíny, skinny džíny nebo punčochy. Tato barva je celkově lichotivá k postavě, a tak vykouzlí také štíhlejší a protáhlejší nohy. To samé platí o béžové či neutrální šedé barvě.
Podpatky pro nekonečně dlouhé nohy
Zaručeným trikem na delší a štíhlejší nohy jsou podpatky. Kotníčkové boty na podpatku opticky protáhnou lýtka a celkový postoj. Proto jsou tyto podzimní boty jasnou volbou. A to i v případě, že nejste na podpatky zvyklá. I malý podpatek totiž vykouzlí vašim nožkám tento optický benefit.
Šaty nad kolena nebo maxi délka
Pokud mají kotníčkové boty dámské nožky prodloužit v kombinaci s šaty či sukněmi, je zapotřebí věnovat pozornost i délce tohoto typu garderoby. Protože sukně i šaty končící v půli lýtek a kotníkové boty nejsou zrovna lichotící kombinací, zejména končí-li šaty na lýtkách v jejich nejširším bodě. Proč?
Kvůli nedostatku prostoru mezi botou a lemem šatů se nohy opticky rozdělí a budou naopak působit kratší a silnější. Proto místo tohoto typu oblečení zařaďte ke kotníčkovým botám buď mini šaty do půlky stehen, nebo naopak maxi šaty, které ke kotníkové obuvi sednou.
Boty kotníčkové jak vyšší, tak ty nižší najdete například na Rieker-eshop.cz. Můžete si tak své podzimní outfity vyšperkovat s grácií… a navíc také s delšími nožkami díky těmto jednoduchým trikům. Tak si nachystejte módní metr a jdeme prodlužovat nohy. :-)