Módní tipy: Jaké letní novinky obohatí váš botník?

Co se letní obuvi týče, ta by měla představovat ulevující útočiště pro vaše nohy. Velmi oblíbenými jsou například stylové a pohodlné boty Rieker. Jejich nabídka na Rieker-eshop.cz je bohatá, a tak si můžete vybrat modely jak do města, tak i na rande či další běžné i mimořádné příležitosti. A jaké boty vedou žebříčky letošního léta?
Sandály na klínku pro look, který má jiskru
Jedním z letních modelů, které se jen tak neomrzí, jsou sandály na klínku. Tato slušivá podešev opticky vytvaruje a protáhne linii nohou, díky čemuž si drží velkou oblibu. Trendovou kombinací jsou tyto sandálky spolu se vzdušnými letními šaty všech délek. Od věci nejsou ani sukně, a to asymetrické i plisované. Pokud máte ráda neokoukané overaly, jsou s těmito botami letní sázkou na jistotu a obdivné pohledy.
Klínek je také stabilnější než klasické podpatky, a tak budete cítit při chůzi větší jistotu, zejména pokud nejste zvyklá na vyšší podešve. Tyto letní boty dámské outfity nejen vkusně doplní, ale také dodají další dávku sebevědomí k dobru.
Stylové nazouváky do města patří
Nejen městské outfity vyšperkují také praktické nazouváky. Díky sofistikovanému designu se tyto modely hodí na nejrůznější příležitosti a navíc si zamilujete jejich rychlé nazouvání. Například nazouváky Rieker jsou k mání jak v minimalistickém, tak i zdobeném provedení. Můžete tak outfity vyladit dle své aktuální nálady. Mezi oblíbené patří různé motivy květin, kamínky, korálky či atraktivní ozdobné děrování, které vykouzlí dojem krajky. V takových modelech vaše nožky krásně vyniknou.
Pohodlí pro dámské i pánské nohy
Bohatý sortiment obuvi Rieker nabízí letní výbavu pro muže i ženy. Díky kvalitnímu zpracování a konstrukci s technologií Antistress tlumící otřesy při došlapu si užijete bezstarostné letní procházky jak ve městě, tak třeba i na dovolené. A díky variabilnímu designu můžete vyladit outfity v elegantním, casual, boho i glam stylu.
Pohodlí se také řadí mezi módní trendy. Najděte tedy nejen stylové, ale také komfortní modely, které se přizpůsobí vám a vašim nohám, ne naopak. :-)