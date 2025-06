Mohou společnosti snížit svou uhlíkovou stopu optimalizací přepravy?

Společnosti jsou pod stále větším tlakem, aby snižovaly svou ekologickou stopu, ale pro většinu podniků je otázkou: kde začít? Odpověď je jednodušší, než byste si mysleli – tam, kde jsou emise významné: v dopravě. Přeprava zboží je energeticky velmi náročný proces, ale existuje mnoho bodů, ve kterých lze optimalizovat.

Výběr vozidla je důležitý – méně cest, méně emisí

Dopad dopravy na životní prostředí závisí nejen na tom, jak daleko jezdíme, ale také na tom, jak a čím jezdíme. Optimalizace vozového parku může být jedním z kroků k udržitelnějšímu provozu.

Ne každý přepravní úkol vyžaduje vlastní nákladní vozidlo a v mnoha případech je pronájem nejen cenově výhodnější, ale také ekologičtější. Například pronájem dodávek může být ideální volbou při velkém objemu zboží: méně objížděk, efektivnější nakládání a výrazné snížení celkového počtu najetých kilometrů – a tedy i emisí.

A pokud jde o citlivější náklad nebo dodávky závislé na počasí, nákladní auto do 3,5 tuny poskytuje bezpečné a zároveň flexibilní řešení – bez zbytečných jízd naprázdno a používání nadrozměrných vozidel.

Výběr vozidla je proto nejen logistickou otázkou, ale také rozhodnutím ve prospěch udržitelnosti a informovanosti.

Plánování trasy: nejekologičtější trasa není vždy nejkratší

Pokud jde o udržitelnost, mnoho lidí zapomíná, že optimalizace dopravy se netýká pouze vozidel, ale také plánovaných tras. Moderní technologie nám nyní dávají možnost učinit každou cestu co nejefektivnější – a nejekologičtější.

Všechny tyto metody mohou přispět k menšímu dopadu na životní prostředí:

Inteligentní plánování trasy: Optimalizace trasy na základě údajů v reálném čase vám pomůže vyhnout se dopravním zácpám, uzavírkám cest a nehodám – ušetříte nejen čas, ale i palivo.

Optimalizace trasy na základě údajů v reálném čase vám pomůže vyhnout se dopravním zácpám, uzavírkám cest a nehodám – ušetříte nejen čas, ale i palivo. Výpočet času přepravy a nakládky: Při plánování lze zohlednit, kdy a kde naložit nebo dodat zboží, čímž se sníží prostoje a časy nečinnosti.

Při plánování lze zohlednit, kdy a kde naložit nebo dodat zboží, čímž se sníží prostoje a časy nečinnosti. Předpovídání dopravy: Vyhýbání se dopravním špičkám a rušným městským oblastem nejen zvyšuje kilometrový výkon vozidla, ale také snižuje stres – pro řidiče i pro planetu.

Vyhýbání se dopravním špičkám a rušným městským oblastem nejen zvyšuje kilometrový výkon vozidla, ale také snižuje stres – pro řidiče i pro planetu. Více zastávek během jedné cesty: Dobře naplánovaná okružní trasa může zahrnovat několik míst dodání, čímž se sníží počet prázdných kilometrů.

Nejzelenější cesta tedy nemusí být nutně ta, která vypadá na mapě nejkratší, ale ta, která byla navržena nejrozumněji.

Sdílení vozidla a částečný náklad - sdílení nákladu

Pokud by se dalo jedním slovem popsat, co znamená myslet v dopravě udržitelně, bylo by to sdílení. Společné sdílení a částečné nakládání jsou způsoby, jak snížit nejen náklady, ale i ekologickou zátěž – výhoda pro všechny strany.

Podívejme se, jak to funguje v praxi:

Sdílení vozidel: Dvě nebo více společností využívají k přepravě zboží společné vozidlo – méně aut, nižší spotřeba paliva a menší ekologická stopa.

Dvě nebo více společností využívají k přepravě zboží společné vozidlo – méně aut, nižší spotřeba paliva a menší ekologická stopa. Neúplná nakládka kamiónu (LTL): Není potřeba čekat, než se naplní celý nákladní prostor, menší položky se mohou expedovat, pokud jsou potřeby dobře koordinovány.

Není potřeba čekat, než se naplní celý nákladní prostor, menší položky se mohou expedovat, pokud jsou potřeby dobře koordinovány. Flexibilní dodací lhůty: Méně urgentní dodávky jsou kompatibilnější s trasami jiných společností, takže logistiku lze zvládnout s menším počtem cest.

Méně urgentní dodávky jsou kompatibilnější s trasami jiných společností, takže logistiku lze zvládnout s menším počtem cest. Zvýšení využití kapacity: Využití kapacity nákladního vozidla nebo dodávky je klíčovou otázkou. Pokud není plně využita, spotřeba paliva je stejná, ale jeho užitečnost se snižuje.

Využití kapacity nákladního vozidla nebo dodávky je klíčovou otázkou. Pokud není plně využita, spotřeba paliva je stejná, ale jeho užitečnost se snižuje. Podpora digitálních platforem: Existuje stále více způsobů, jak propojit odesílatele a dopravce, což usnadňuje „sdílení prostoru“.

Analýza digitálních údajů: motor udržitelného provozu

Aby bylo podnikání skutečně udržitelnější, nestačí se spoléhat na intuici, protože potřebujete také data. Analýza digitálních dat způsobila revoluci v logistice, protože nyní přesně vidíte, kde ztrácíte čas, palivo nebo nedostatečně využíváte kapacity.

Přepravní modely z předchozích měsíců ukazují, kdy a která vozidla byla nedostatečně naložena, na kterých trasách bylo mnoho prázdných jízd nebo kde došlo k nadměrným prostojům.

Digitální rozhodování založené na analytice je pro firmu nejen přínosem pro životní prostředí, ale také ekonomickým přínosem. Protože nejekologičtější řešení je často nejlépe organizované.

Udržitelná doprava není jen pro velké podniky

Mnoho lidí si myslí, že zelená logistika je výhradní doménou nadnárodních společností s obrovskými rozpočty a specializovanými týmy pro udržitelnost. To však již není pravda. Menší podniky mohou udělat mnoho pro životní prostředí – v neposlední řadě pro svou vlastní efektivitu – už jen tím, že učiní několik uvědomělých rozhodnutí.

Stále více malých a středních podniků se místo udržování nedostatečně využívaného vozového parku rozhoduje pro pronájem jako flexibilní a udržitelné řešení. Pronájem vhodně načasovaného tahače s návěsem nebo nákladního vozidla s plachtou umožňuje využívat vozidlo pouze v případě, že je skutečně potřeba. Díky tomu zbytečně nezatěžujeme životní prostředí.

Udržitelný provoz proto není závislý na velikosti. Je to spíše otázka přístupu. A dnes máme k dispozici všechny potřebné nástroje, které pomohou i těm nejmenším podnikům vydat se na ekologičtější cestu.