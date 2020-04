Montáž stahovacích schodů LUSSO

Lámete si hlavu nad tím, jak zpřístupnit půdu na vaší chatě či chalupě, i když vám prostor pod ní nenabízí příliš možností? Jedna tu je určitě. Buď si pokaždé přistavíte žebřík anebo zvolíte jeho modernější a daleko praktičtější podobu – stahovací půdní schody LUSSO.

Stahovací půdní schody dostatečně nahradí i schodiště, které byste určitě nevyužili tak často na to, aby vám zabralo tolik místa. S montáží půdních schodů si navíc poradíte hravě. Stačí si pozvat na hodinu dva pomocníky.

Nejmenší varianta půdních schodů se vejde do stavebního otvoru 700 x 500 cm, takže vyřeší i prostory, kde bojujete s místem. „Část stropu, kam budete schody montovat, nejprve zkontrolujte. Nesmí jím vést elektřina, voda nebo jiné rozvody, pozor také na to, abyste nenarušili nosné prvky stropu. Myslete i na výstup po schodech, abyste se při něm nahoře neuhodili do hlavy,“ upozorňuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která stahovací schody vyrábí. Samotná montáž spočívá v zavěšení schodů do připraveného otvoru o odpovídajících rozměrech. Než se na ni vrhnete, překontrolujte všechno příslušenství schodů a prostudujte přiložený návod.



Co budete potřebovat?

Klíč č. 17, dvoje štafle, šroubovák



6 kroků, jak na to

1. Rám schodů připevníte do otvoru ve stropě čtyřmi kotevními šrouby M10 x 100 s maticemi. Otvor pro nasazení každého z nich najdete v každém rohu rámu.





2. Ve dvou vyzvednete schody do otvoru, potom třetí pomocník na půdě upevní rám schodiště pomocí čtyř nosníků.



3. Nosníky se na půdě položí úhlopříčně přes rohy otvoru a upevní šrouby M10 x 100 s maticemi. Všechny čtyři šrouby je třeba vždy řádně utáhnout klíčem č. 17.



4. Nyní už můžete vyzkoušet otevírání a zavírání stahovacích schodů LUSSO. Víko se otevírá stahovací tyčí s háčkem, kterým zachytíte očko zámku na víku schodů a tím víko odjistíte. Opět háčkem tyče zachytíte kroužek na vnitřní straně víka a lehkým tahem k sobě přitáhnete schodnice až na zem. Podlahová krytina je chráněna oproti oděru ochrannými plastovými kolečky.

5. Na závěr ještě na půdě nasaďte a přišroubujte horní madla po obou stranách rámu schodů pro snazší výstup.



6. Od této chvíle můžete usazené stahovací schody LUSSO používat, kdykoli je budete potřebovat. Víko je od výrobce z pohledové strany hladké a bílé. Schová se buď do okolního bílého stropu, nebo ho můžete natřít tak, jak se vám to hodí.

Více informací na www.japcz.cz.

Společnost JAP FUTURE s. r. o.

Přerovská společnost JAP FUTURE působí na českém trhu již od roku 1991. Její filozofií je dodávat na trh stavební kovové prvky vysoké kvality s nápaditým designem, za přijatelnou cenu. Svým zákazníkům nabízí celoskleněné produkty, včetně designového Grafoskla, stavební pouzdra pro zasouvací dveře, ucelenou nabídku posuvných systémů po stěně, stahovací schody včetně jejich protipožární a zateplené úpravy, interiérová a exteriérová točitá, segmentová a bočnicová schodiště, nerezové zábradlí. Svoji obchodní politiku směřuje jak na tuzemský, tak zahraniční trh. Bližší informace na www.japcz.cz.