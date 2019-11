Můžeme mít dřevěnou podlahu v domácnosti se psy?

Co by to bylo za život bez domácích mazlíčků! Kočku nebo psa má dnes skoro každý. Proto si mnozí z nás kladou otázku, zda je nutné na vzhled a lepší vybavení domácnosti rezignovat, nebo zda se přece jen dá nějak udržet vyšší standard bydlení, i když ho sdílíte s malou drápkatou potvůrkou.

Ani koberce ani dlažba Ti, kteří někdy zažili devastující řádění štěněcí úderky, jistě uvažovali nad tím, že si raději vybaví byt jako psí boudu, než by znovu a znovu čistili loužičky, zastřihávali zatržený koberec a vyhazovali rozžvýkané fíkusy. Pro pejskaře koberce opravdu nejsou tou nejvhodnější volbou. Ale pozor, pokud vás napadá, že nejlepší bude omyvatelná a tvrdá dlažba, vězte, že psům to na ní klouže a některým plemenům bude vadit její chlad.

Správně vybraná dřevěná podlaha Na dřevěné podlaze bude dobře lidem i zvířatům. My, lidé ji jednoznačně preferujeme. Je přirozeně teplá a příjemná na dotek a v interiéru působí velmi luxusně. Velký výběr dřev a barev umožňuje vyladit interiér přesně podle našeho vkusu. A co je dobré pro našeho mazlíčka? Doporučujeme vybrat podlahu spíše tvrdší a olejovanou. Lakovaná by mohla klouzat a pokud se poškrábe, renovace obnáší zbrousit celou lakovanou vrstvu a pak ji znovu nanést. Olejovaná podlaha se jednou za čas znovu napustí olejem a pokud se objeví drobné opotřebení, hadříkem a olejem jej snadno opět napravíte. Snadná údržba Dřevěné třívrstvé podlahy se obecně velmi dobře a snadno udržují. Stačí je zasucha zamést nebo setřít vlhkým hadříkem. Hlínu z převráceného květináče tedy hravě vysajete a příležitostné loužičky se nevsáknou, podlahy jsou povrchově ošetřené, musí se ale co nejdříve utřít. A poškrábání? Psi malých plemen nemají tak dlouhé a silné drápky, aby podlahu poškrábali, větším plemenům je potřeba udržovat drápy krátce zastřižené.