Na stoleté výročí značky Božkov si budete moci připít dvěma novinkami

Božkov Republica se pevně usadila mezi nejoblíbenějšími značkami a při příležitosti oslavy 100 let od vzniku značky Božkov uvádí dvě novinky. Do oblíbené kategorie vodek přichází s vodkou z cukrové třtiny. Zároveň obohatí i kategorii rumů, a to o rumový elixír Božkov Republica Espresso.

Božkov Republica bude symbolem nejen pro poctivě vyrobený třtinový rum, ale také pro kvalitní a jedinečnou vodku. Novinka Božkov Republica Vodka z cukrové třtiny nabízí unikátní recepturu, a to díky použití cukrové třtiny původem z Guatemaly, která přináší ve spojení s průzračně čistou vodou dokonalou jemnost a čirost. Guatemalská cukrová třtina, jež vyniká jemnou nasládlostí a svěžestí, se několikanásobně destiluje a filtruje. Vzniká tak plná, vyvážená a elegantní chuť Božkov Republica vodky. Vychutnat si ji můžete samotnou, s limetou a třtinovým cukrem, nebo v míchaném drinku s čerstvě vymačkaným grepem nebo ananasem. Doporučená akční cena: 249,90 Kč/0,7 l

Obsah alkoholu: 40% Božkov Republica Espresso, které reflektuje všeobecně rostoucí oblibu kávy, ocení nejen její milovníci. Elegantním propojením karibských rumů a kávového extraktu z 100% guatemalské Arabiky vzniká rumový elixír ořechové barvy s vůní a chuťovými tóny čerstvě připravené kávy Espresso. Rumový elixír Božkov Republica Espresso si můžete vychutnat při pokojové teplotě samotný nebo v kombinaci s tonikem a kapkou citronu na ledu, a to nejen ve vašem oblíbeném baru, ale i doma s přáteli. Doporučená akční cena: 249,90 Kč/0,5 l – 339,90 Kč/0,7 l

Obsah alkoholu: 35%