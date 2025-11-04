Na světové výstavě oficiálně skončil policejní dohled

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Tsujoši Iwašita, vedoucí policejního oddělení v Ósace, pochválil jednotku čítající přibližně 250 členů, která měla na starosti první reakce na incidenty a hlídkování během akce, která skončila 13. října po 184 dnech.
„Chci vyjádřit svou upřímnou úctu a vděčnost za vaše úsilí,“ řekl Iwašita. Dodal, že se od členů jednotky očekává, že po návratu na svá pracoviště budou hrát roli „posilovačů“.
Daisuke Nanba, který jednotku vedl, slíbil, že členové budou sdílet své znalosti, zkušenosti a záznamy o činnostech z práce na Expo v Ósace s budoucími generacemi.
Podle prefekturní policie jednotka řešila na výstavišti 2 864 incidenty, z toho 979 trestných činů. Zhruba dvě třetiny případů se týkaly osob, které při vstupu na výstaviště měly u sebe zbraně, jako jsou nože a jiné nebezpečné předměty. Došlo také k deseti případům zatčení za přestupky, jako jsou krádeže, tajné natáčení a napadení pracovníků výstaviště.
Autor: Igor Záruba