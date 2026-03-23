Náušnice jako detail, který mění celek. Jak vybrat ty pravé?

11:13
Náušnice patří k nejvýraznějším šperkům, které žena nosí. Jsou blízko tváře, zachytí světlo i pozornost a často rozhodují o tom, jak bude celý outfit působit. Ať už jde o drobný každodenní detail, nebo výrazný kousek pro slavnostní příležitost, právě náušnice dokážou podtrhnout osobnost i zdůraznit styl nositelky.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ilustrační obrázek | foto: silvego.cz

Výběr je dnes širší než kdy dřív – od minimalistických pecek přes visací modely až po luxusní kousky s drahými kameny. Jak se v nabídce zorientovat a podle čeho vybírat?

Stříbrné náušnice: nadčasová klasika

Jednou z nejoblíbenějších kategorií jsou stříbrné náušnice. Důvod je jednoduchý – stříbro působí jemně, elegantně a snadno se kombinuje s dalšími šperky. Moderní stříbrné modely bývají často opatřeny rhodiovou úpravou, která zvyšuje jejich odolnost, omezuje černání a dodává šperku vzhled bílého zlata.

Stříbrné náušnice se hodí pro každodenní nošení i slavnostní chvíle. Vybírat lze z jednoduchých pecek, kruhů, visacích modelů i designových kousků s kameny. Jsou také oblíbenou volbou jako dárek – působí vkusně a univerzálně.

Zlaté náušnice: elegance s dlouhodobou hodnotou

Pro ženy, které dávají přednost tradičnímu luxusu, jsou tu zlaté náušnice. Žluté zlato evokuje klasiku a teplo, bílé zlato naopak moderní eleganci a jemnost. Zlaté šperky jsou často spojeny s významnými životními momenty – narozeninami, výročími či rodinnými událostmi.

Zlaté náušnice mohou být minimalistické, ale i výrazné, doplněné diamanty nebo barevnými drahými kameny. Právě kombinace zlata a kvalitního kamene vytváří šperk, který si zachovává hodnotu i po letech.

Náušnice s kameny: třpyt, který rozzáří tvář

Samostatnou kapitolou jsou náušnice s kameny. Zirkony, Swarovski krystaly, pravé safíry, smaragdy nebo růženíny – každý kámen má jinou energii i vizuální efekt. Jemné čiré kameny dodají šperku čistotu a univerzálnost, barevné odstíny zase podtrhnou osobitost.

Při výběru náušnic s kameny je důležité myslet na příležitost. Decentní pecky se hodí do práce i na běžný den, výraznější visací modely jsou ideální pro společenské akce. Správně zvolený kámen dokáže rozzářit oči i pleť.

Jak vybrat náušnice a kde hledat opravdu široký výběr

Kromě materiálu hraje zásadní roli i tvar. Peckové náušnice jsou pohodlné a praktické pro každodenní nošení, kruhové náušnice patří mezi stálice módních trendů a visací náušnice opticky prodlužují krk a dodávají outfitu lehkost i eleganci. Volba by měla respektovat nejen styl oblečení, ale také tvar obličeje – kulatému obličeji lichotí spíše delší modely, hranatému jemnější oblé tvary.

Náušnice jsou zároveň velmi oblíbeným dárkem. Díky široké nabídce lze vybrat decentní model pro mladou dívku i výraznější šperk pro ženu, která se nebojí zazářit. Důležité je sledovat, zda obdarovaná nosí spíše zlato, nebo stříbro a jaký styl preferuje.

Pokud hledáte místo, kde najdete skutečně rozsáhlý výběr, inspirací může být například česká rodinná firma SILVEGO s.r.o., která nabízí přes tisíc možností náušnic – od minimalistických stříbrných modelů přes zlaté náušnice až po designové kousky s drahými kameny či krystaly. Díky přehlednému členění do podkategorií podle materiálu, typu zapínání nebo osazení kamenem je výběr nejen široký, ale i přehledný.

Náušnice jsou drobným detailem, který má velkou sílu. Stačí zvolit ty pravé – a promění nejen outfit, ale i celkový dojem.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.