Návod, jak vybrat nejlepší přenosnou lednici

S přenosnou lednicí udržíte nápoje a potraviny déle v chladu. Jsou i s opačnou funkcí, kdy udrží potraviny ohřáté. Výhodou všech variant bez ohledu na pokročilé funkce, jsou skladné rozměry. Přenosná lednice se výborně vejde do osobního auta, takže ji vezmete s sebou pod stan nebo třeba na výlet.

Čeho si všímat při výběru přenosné lednice

Přestože má přenosná lednice většinou pouze občasné využití, i tak se hodí věnovat dostatečnou pozornost výběru vhodného modelu. Na trhu najdete různé typy lišící se v zásadních věcech i drobných detailech. Jak se v nich vyznat a podle čeho vybrat tu nejlepší vám pomůže následující přehledný návod.

Pro úspěšný výběr nejvhodnější přenosné lednice sledujte několik hlavních parametrů. Ujistíte se tak, že zvolený model nabízí přesně to, co potřebujete.

Typ lednice podle mechanismu chlazení nebo ohřevu



Kapacita přenosné lednice



Teplota pro chlazení či ohřev



Spotřeba energie



Zdroj napájení

Typy přenosných lednic do aut

Pokud začnete uvažovat o přenosné lednici, jistě se setkáte se třemi hlavními typy. Vzájemně se liší mechanismem chladicí technologie, přičemž každá má své výhody, ale i nevýhody a hodí se pro určité použití.



1. Termoelektrické přenosné lednice



Termoelektrické přenosné lednice fungují na principu převádění teplého vzduchu z jedné části do druhé. Díky tomu udrží vnitřní teplotu, takže obsah je buď v chladu, nebo se udržuje vyšší teplota. Jde o poměrně jednoduché zařízení, takže většina termoelektrických lednic má nízkou hmotnost. Jde o praktické termoboxy, které s sebou vezmete skoro kamkoliv.



Výhodou u tohoto typu je i nižší cena. Na druhou stranu však termoelektrická chladnička není dostatečně výkonná, aby udržela potraviny dlouho svěží tak, jako tomu je v běžné lednici. Nezvládne si poradit ani s příliš velkým rozdílem teplot, kdy venku panují tropické třicítky a vy si chcete například uchovat led, pravděpodobně dlouho nevydrží.

Termoelektrická lednice je ideální volbou pro skladování nenáročného jídla a nápojů. Díky nízké hmotnosti a nenáročnému provozu se snadno používá a nepředstavuje velkou finanční investici.

2. Kompresorové přenosné lednice



V případě kompresorové přenosné lednice je princip chlazení stejný jako u klasické lednice v domácnosti. Tato malá chladnička může nahradit velkou lednici, takže je vhodná nejenom na cestování, ale například i do kanceláře, malé kuchyňky, na koleje a podobně. Díky kompresoru je spolehlivě výkonná a dokáže chladit po dlouhou dobu na nastavenou teplotu. S touto efektivní regulací teploty může jít dokonce o mrazničku, kdy lednice udrží teplotu až do mínus 20 stupňů. Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena, pokud ale použijete Alza slevový kód, můžete jí zakoupit velice výhodně.

Tyto malé lednice skvěle poslouží pro cestování, protože se zapojují do jednosměrného proudu do zásuvky v autě. Dají se připojit také do klasické zásuvky, případně k autobaterii. Oceníte je pro domácí grilování, lednici k venkovnímu posezení, do karavanu, obytného vozu a podobně.

V porovnání s termoelektrickými modely jsou o něco dražší, ale na druhou stranu v nich dokážete bez větších problémů skladovat i vejce a maso.

3. Absorpční přenosné lednice



Třetím typem jsou absorpční přenosné lednice. Nemají žádný motor ani kompresor, protože fungují na principu ochlazování pomocí odpařování kapalného amoniaku. Díky tomu jde o jednoznačně nejtišší typ přenosné lednice.



Jejich používání však má řadu úskalí. Aby bylo chlazení efektivní, vyžaduje celý proces hodně času a zároveň je potřeba, aby byla lednice pokud možno neustále ve vzpřímené poloze, což ztěžuje manipulaci. Některé modely navíc jsou málo energeticky účinné. Obecně se dá říci, že patří mezi nejméně oblíbený typ.



Důležité parametry pro výběr přenosné lednice

Po výběru vhodného typu přenosné lednice zbývá doladit další důležité parametry. Po jejich promyšlení se vám jistě povede vybrat ten nejlepší možný model.

1. Objem



U každé přenosné lednice jsou velmi důležité hlavně rozměry. Vnější rozměry určují to, kam lednici umístíte. Pokud ji chcete mít v kufru auta, ověřte si, že se dovnitř vejde. Podobně postupujte i v případě, kdy jde o malou lednici do kanceláře či kamkoliv jinam. Před samotným nákupem si zjistěte, že vnější rozměry sedí a můžete přenosnou lednici úspěšně umístit na vybrané místo.



2. Spotřeba a zdroj energie



Dalším faktorem pro výběr nejvhodnější přenosné lednice bývá také zdroj energie a její spotřeba. Víceméně všechny přenosné lednice s 12 V DC kabelem zvládnou fungovat připojené k autobaterii. Obzvlášť opatrní buďte při výběru autochladničky, aby nespotřebovala příliš velké množství energie, která by vám následně chyběla pro nastartování vozidla.

Kromě variant do auta jsou k dostání i modely s možností připojení do běžné 230 V zásuvky či na plyn. Celková spotřeba v případě malých přenosných lednic je poměrně zanedbatelná, takže pokud vám nejde o to, aby nedošlo ke spotřebování energie z celé autobaterie, ale budete ji mít připojenou v běžné zásuvce, není moc co řešit.

Kolik stojí přenosná lednice do auta a kde ji koupit

Malou přenosnou lednici pořídíte zhruba od 1 500 korun. Výkonnější a větší modely mohou stát kolem 10 000 korun.

Přenosné lednice během letní sezóny seženete v některých supermarketech. Pořídit se také dají v obchodech s elektrem. Největší výběr najdete na internetových obchodech, kde si v klidu prohlédnete všechny parametry.