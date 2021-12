Nečekejte, že ceny energií klesnou. K novému dodavateli přejděte hned

Na přechod k novému dodavateli mají zákazníci, jejichž původní dodavatel ukončil činnost, šest měsíců. Pokud si do té doby nového nenajdou, dostávají se do takzvaného neoprávněného odběru. Za normálních okolností následují finanční sankce, a pokud škoda přesáhne 10 000 korun, jedná se o trestný čin s příslušnými důsledky. Může dojít i k odmontování elektroměru nebo plynoměru a tím ke zrušení dodávky. „Umím si ale představit, že by případné sankce byly odpuštěny. Přece jen se nacházíme v energetické krizi, proto věřím, že za této složité situace, kdy u DPI skončil téměř milion lidí, zvítězí při řešení komplikovaných případů zdravý rozum a lidský přístup,“ říká Jiří Matoušek, člen představenstva společnosti Centropol Energy.

Dodavatelé poslední instance se shodují, že některé zákazníky je složité vůbec oslovit. Kontaktní údaje jsou často zastaralé a nefunkční. Někteří lidé na výzvy ke změně dodavatele ani nereagují. „Z naší zkušenosti jde hlavně o starší a nemohoucí lidi, kteří se v aktuální situaci neorientují. Je na místě, aby jim pomohli příbuzní nebo sousedé, pozeptali se lidí v okolí, kterých by se to mohlo týkat, zda nepotřebují se změnou dodavatele pomoct. Můžou s nimi zajít na pobočku nebo s nimi sepsat online smlouvu u počítače, což by sami třeba nezvládli. Hlavně v menších městech a na vesnicích by se měly zapojit i úřady. Tam se lidé znají lépe, mělo by tudíž být jednoduší takové zákazníky vytipovat a nabídnout jim pomocnou ruku,“ vyzývá Jiří Matoušek ze společnosti Centropol Energy.

Zbavte se vysokých záloh

Dalším důvodem, proč se lidé k odchodu od DPI nemají, může být očekávání, že ceny energií po Novém roce klesnou. Taková představa je však mylná a sázka na ni se zákazníkům prodraží. Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že cena elektřiny poroste v příštím roce o 30 až 50 procent, cena plynu dokonce o 50 až 70 procent. „Podle našich informací pokles cen hned tak nenastane,“ potvrzuje Jiří Matoušek z Centropolu. „Přejděte k novému dodavateli co nejrychleji,“ apeluje.

Vzhledem k předpokládanému růstu cen by lidé měli chtít smlouvu s fixovanou cenou, ideálně na dva roky. Díky tomu budou mít jistotu, že se jim cena energií po danou dobu nezmění. „U nás mají zákazníci fixní ceny garantovány u produktu s názvem ‚Fixně‘, který poskytujeme na dobu určitou na jeden nebo na dva roky,“ radí Jiří Matoušek z Centropolu.

Urychlený přechod ke standardnímu dodavateli by měli zákazníci provést také kvůli vysokým zálohám, které u dodavatele poslední instance platí. „Obávám se, že část lidí vysoké zálohy u DPI neutáhne a dostane se do dluhů. Nenecháváme lidi v úzkých, proto jsme pro takové případy připraveni na požádání poskytnout i smlouvu na dobu neurčitou. Kdokoli by v takové situaci potřeboval pomoci, může se na nás obrátit a vyřešíme s ním jeho problém individuálně,“ ujišťuje Jiří Matoušek.