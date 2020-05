Nechte na nás starosti a vy si to užívejte

Nechce se vám do toho, přesto se tomu nevyhne nikdo z nás. Stěhování je velmi neoblíbenou součástí našich životů. Každý z nás to zažil a určitě ne jednou, během stěhování si každý vzpomene na staré české rčení, někdy lepší vyhořet, než se stěhovat.

Možná by vám to ani nedělalo takový problém, ale nemáte dostatek času, abyste to sami zvládli. Možná ani dostatečné množství fyzicky silných přátel, kteří by vám mohli pomoci. A i kdybyste přece jen všechno tohle zařídili, může se stát, že nemáte dopravní prostředek, do kterého byste vše nanosili. Přesto existuje možnost, jak si ulehčit život a odsunout nemilé povinnosti na někoho jiného. A přesně od toho jsme tady my. Firma Agency Transport je jednička na trhu, co se dopravy a stěhování týká. Vám přitom zůstanou na bedrech jen ty příjemnější starosti. Zadáte nám práci a můžete se jen těšit na výsledek, který vám otevře novou životní cestu.

Rychle a hlavně levně

Přesně tohle jsou naše hesla, kterými se vždy řídíme. Nechte veškeré starosti odborné firmě, která má potřebné vybavení a letitou zkušenost se stěhováním. Agency Transport stěhuje po celé České i Slovenské republice. Žádná zakázka pro nás není příliš velká, stěhujeme byty, domy, kanceláře i celé firmy. Od laboratorních zařízení po velké obráběcí linky. Abychom mohli zaručit naše heslo rychle a hlavně levně, určitě si dopředu vše naplánujeme na společné schůzce, kde si uděláme jasnou představu o tom, o jak velký transport půjde. Vy tak budete vědět, co od toho očekávat a kdy vše vypukne. Nebudete se tak muset bát, že to bude trvat déle, než jste čekali. Sami si navíc můžete koordinovat, jak bude stěhování probíhat. Zárukou dobré práce jsou pro nás spokojení klienti, proto věřte, že budeme dělat vše dle vašich požadavků.



Montáž i demontáž

Taky se vám už teď protáčí oči vzhůru při představě, jak ty obří trojkřídlé šatní skříně a nepříliš skladné obývací stěny rozmontováváte i přes to, že netušíte, jak je znovu dáte dohromady? Možná nejste úplně technický typ a už napoprvé byl spíše zázrak, že vše dopadlo, jak mělo. Napodruhé bývá však mnohem složitější vše správně sestavit, s ohledem na to, že ne vždy je použit kvalitní materiál. My zajistíme montáž i demontáž nábytku, v naší firmě pracují profesionálové, kteří si dokážou poradit s jakýmkoli nelehkým úkolem. A samozřejmě po sobě uklidíme. Zbavíte se tak všech nepříjemných součástí celého procesu.

Domluvte si podrobnosti

Aby bylo možné udělat vše co nejefektivněji, nabízíme veškerou potřebnou profesionální výbavu, díky které nemusíte shánět krabice od banánů po obchoďácích jako naposledy a pak je likvidovat, ale přivezeme si vlastní obalový materiál i přepravní boxy. Zaručíme tak, že nevznikne žádný zbytečný odpad.



V maličkostech je krása

Žádné pomlácené skleničky nebo rozbitá elektronika, profesionální přístup a nejlepší použité materiály zajistí, že nepřijdete o jediný kus vašeho drahocenného majetku. V případě stěhování šatů vám je dokonce ani nezmačkáme, používáme totiž šatní kartony, v nichž jsou šaty zavěšeny. Ještě nejste přesvědčeni?

I když byste se už rozhodli pustit do stěhování, posledním strašákem, nikoli však nejmenším, se často stává likvidace odpadu. Při stěhování většina z nás začne přebírat své věci a najednou máme opravdu hodně těch, kterých se potřebujeme zbavit, ani to však není problém, ekologicky zlikvidujeme jakýkoli nepořádek, na kterém se domluvíme.

Pokud vás naše nabídka zaujala, určitě neváhejte a navštivte naše internetové stránky www.agencytransport.cz , kde najdete další potřebné informace. Vy nám jen zadáte úkol a o zbytek se postaráme my.