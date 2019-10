Nejen time, i pozemek is money

Líbí se vám představa vlastního bydlení? Chcete se osamostatnit? Láká vás stavba domu? V tom případě využijete hypotéku na pozemek s výhodnými podmínkami.

Jednoho dne zřejmě každý ve svém životě řeší situaci v oblasti bydlení. Někteří z nás si přejí bydlet v bytě, jiní raději v soukromém domečku. Láká vás představa vlastního soukromého bydlení? Nemáte však našetřené miliony na stavbu domu? To je běžná situace většiny obyvatel. Spousta z nás to řeší samozřejmě půjčkami a úvěry, protože pořídit si vlastní bydlení za milion je složité, když nemáte takovouto částku na účtu. Nejlepší je proto zvolit půjčku či úvěr a následně už jenom splácet. Splácení sice trvá dlouhou dobu, ale během života je to lepší volba než čekat půlku života, abychom si našetřili, a teprve až potom se rozhodnout a začít stavět dům. Rozhodně logičtější volbou je proto půjčka. Získáte úvěr a můžete si postavit dům, ve kterém budete bydlet, a každý měsíc, třeba třicet let, pouze splácet.

Jde to s pozemkem i bez něj

Potřebujete si tedy půjčit hypotéku na pozemek? Nemáte finance ani na jeho koupi? V tom případě můžete využít náš typ úvěru, vhodný právě pro tyto případy. Další z možností je hypotéka za pozemek, která se sjednává, když můžete ručit pozemkem nebo parcelou. Ručíte touto nemovitostí a získáte za ni finance, dle její odhadní ceny, například kolem 70 %. Následně s financemi už disponujete podle své vlastní volby, můžete si nakoupit vybavení domácnosti, koupit byt začít stavět dům či cokoliv podobného. Vlastně se jedná o nebankovní hypotéku, kdy se ručí nemovitostí a získají se peníze, které následně použijete jakýmkoliv způsobem. Vhodná volba pro všechny občany.

Poskytujeme také hypotéku na družstevní byt, což se vidí jen málokde. S družstevními byty totiž bývá často problém a banky nechtějí na tyto nemovitosti půjčovat peníze, protože získáváte pouze část, tedy podíl od družstva, nikoliv majetnické právo. Majetek se nepřevádí na vaši osobu. Tyto nemovitosti však bývají daleko levnější, a proto se tato varianta stále často v praxi vídá.