Největší pasti rekonstrukce koupelny a jak se jim vyhnout

Zrádná místa rekonstrukce
Hrubý nákres nestačí. Pustit se do větších (ale někdy i menších) zásahů bez konkrétního plánu bývá cesta do technických i finančních pekel. V lepším případě to vede ke kompromisům, které nikomu nevyhovují. Obvykle nestačí „jen“ vyměnit nějaké vybavení (vanu, umyvadlo, baterii…) za jiné, ale obnáší to další zásahy, které mohu nepříjemně překvapit a věci zkomplikovat.
Podcenit důležitost hydroizolace se nevyplácí. Vždyť je alfou a omegou úspěšného zvládnutí všudypřítomné vody. Pokud není správně udělána nebo se dokonce úplně vynechá, otevřeli jste dveře vlhkosti a plísním. Ty jsou nejen esteticky nepěkné, ale hlavně poškozují struktury koupelny a mají negativní vliv na naše zdraví.
Nedostatek vzduchu škodí nejen koupelně. Žhavé téma koupelny je dostatečně výkonný ventilátor, případně zajištění jiného typu odvětrání. Na to pamatujte zejména v okamžiku, kdy do koupelny plánujete umístit pračku se sušičkou nebo milujete dlouhé horké koupele či sprchy.
Spád odpadů je důležitý, stejně jako dostatečný průměr potrubí. Bez nich se nečistot jednoduše nezbavíte a výsledkem jsou jen zanesené trubky a věčný boj se zachováním odpovídající funkčnosti.
Ergonomie musí být součást plánu. Vedle samotného vybavení je třeba pomyslet i na váš uživatelský komfort! Dveře od koupelny by neměly do ničeho narážet, zásuvka by se měla dát pohodlně vysunout, světlo musí místnost opravdu projasnit a vy bystě měli mít dostatek místa pro pohyb. Je to nejen příjemnější, ale i bezpečnější.
Nevhodný výběr koupelnového vybavení. Protože nemůžeme domyslet vše, může se vám stát, že vybrané umyvadlo nepasuje na skříňku, WC sedátko zase na vybranou toaletu anebo vám chybí nějaká podstatná část vybavení… Abyste se tomuto stresu vyhnuli, vybírejte tam, kde vám mohou opravdu poradit. Sanitární vybavení pohodlně a bezpečně nakoupíte u Sanitino.
„To se nějak udělá“ v případě finančního plánování nefunguje. V podstatě se jedná o nejdražší variantu. Je důležité si hned na začátku říci, na co máte, kde je váš strop. Upřímnost se v tomto případě vyplácí.
Pozor na spontánní rozhodnutí. Nenechte se zlákat módními výstřelky anebo tím, že v obchodě něco vypadá tak skvěle. Držte se svého plánu. A pokud vás něco osloví, nejprve vše zkonzultujte se svou koupelnou.
Chytré kroky pro zdařilou rekonstrukci
Stanovte si rozsah rekonstrukce. Bude se jednat o výměnu sanity nebo se bude měnit i dispozice? Budete zasahovat do rozvodů? Nezapomeňte, že zadání musí být jasné, abyste i vy věděli, kam směřujete a rekonstrukce se vám nepříjemně neprotahovala nechtěným rozšiřováním aktivit.
Držte v ruce nákres. A to hovoříme o skutečném nákresu, nikoli jen vizualizaci. Ideálně od architekta nebo z koupelnového studia. Pokud si troufnete plánovat sami, vezměte si čtverečkovaný papír a pracujte s poměry. Načrtněte si obrys místnosti (včetně otevírání dveří, odpadů, elektriky, světel…). Jednotlivé vybavení vystříhejte a pak na půdorys přikládejte. Nezapomeňte pracovat s výškou umístění předmětů.
Vytvořte finanční plán s rezervou. Rozepište si jednotlivé položky (materiál, vybavení, práce, doplňky…) a pak ke všemu připočítejte minimálně 10 %. K celkovému rozpočtu přidejte rezervu 20 % (ne, není to moc). Jakmile stavba začne, monitorujte průběžné náklady.
Čas jsou peníze, i čas je třeba naplánovat. V případě rekonstrukce je třeba počítat i s časem pro demontáž! Pokud najímáte firmu, domluvte si jasné termíny. Domluvte si případně i penále za nedodržení. Nenechte se nikdy přemluvit k podpisu převzetí díla s tím, že „už se jenom udělá“. Obvykle to zůstane na vás.
Výběr sanitárního vybavení konzultujte s odborníky. Rekonstrukce koupelny není každodenní záležitost, proto vám mohlo uniknout, co se na trhu se sanitou děje. Doporučuje se navštívit (alespoň virtuálně) nějaký specializovaný obchod a zjistit, jak technologie ovlivnily i tento svět. Skvělé odborníky a širokou nabídku produktů zásadních hráčů na trhu naleznete na webu Sanitino.
Nepodceňte detaily. Vybírejte kvalitní spárovací hmoty (ideálně protiplísňové), to samé platí pro silikony. Nenápadné, ale účinné vylepšení mohou být také produkty s ochrannými povrchovými vrstvami (zástěna sprchového koutu, vodovodní baterie, umyvadlo…), případně zaoblené hrany, které se snáze umývají. Dejte důraz na světlo.
Rozpočet je srdce projektu
Vytvoření finančního rozpočtu je zásadní. Je třeba si uvědomit, že náklady nejsou jen na vybavení. Paradoxně velkou část spolknou práce a různé nečekané výdaje. Pro hrubý odhad připojujeme, jak jsou celkové náklady v projektu větší rekonstrukce středně velké koupelny obvykle rozvrstveny. Může vám to poskytnout rychlý přehled, kam vaše peníze poplují.
- Rozvody a práce řemeslníků: 30–40 %
- Sanitární vybavení: 20–25 %
- Obklady/dlažba + veškeré podkladové materiály a spárořez: 20–25 %
- Koupelnové doplňky, elektro (zásuvky, vypínače, světla…), ventilace: 5–10 %
+ Rezerva 15–20 %
Rekonstrukce koupelny je krok, který může váš domov proměnit k nepoznání – k lepšímu, pokud ji dobře naplánujete. Klíčem k úspěchu je kombinace realistického rozpočtu, promyšleného návrhu a spolupráce s odborníky, kteří rozumějí jak estetice, tak technickým detailům. Vyhněte se unáhleným rozhodnutím a dejte si čas na přípravu. Kvalitní vybavení, správně provedené práce a důraz na detaily vám zajistí, že nová koupelna nebude jen krásná na pohled, ale i funkční a spolehlivá po dlouhá léta.