Neperte se s pračkou aneb víte, jak správně vyprat bavlnu i hedvábí?

Obsluha pračky se každému zdá jednoduchá. Vždyť přece stačí naplnit ji prádlem, otočit knoflíkem a zapnout ji. Opravdu je to tak snadné?

Komu z nás se ještě nestalo, že se mu prádlo během praní obarvilo nebo smrsklo? Jen si vzpomeňte, jak jste poprvé stáli nad pračkou a báli se ten knoflík zmáčknout. Možná jste tam radši dali jen ručníky, abyste si ji vyzkoušeli a prověřili. Opravdu víte, jak správně vyprat prádlo z různých materiálů?

Není materiál jako materiál

O každou věc je třeba se řádně starat. Tato péče se odvíjí od toho, z čeho je daná věc vyrobená. Jde o přírodní materiál, který je poměrně odolný, nebo o ten umělý, co snese praní maximálně na 30° C? Jak je to se sušičkou? Smíte ho vůbec vyžehlit?

Náš tip: Neodstraňujte z oblečení ani jiného textilu štítky údržby. Najdete na nich rady, jak o materiál pečovat. Když už ho ustřihnete, schovejte si ho.

Jak se postarat o bavlnu?

Bavlna je přírodní materiál, který vás potěší nejen prodyšností a savostí, ale také univerzálním použitím. Můžete mít bavlněné tričko, kalhoty, povlečení, svetr, spodní prádlo a mnoho dalších věcí.

Používá se často jako základ příměsí, které obsahují i elastické vlákno nebo polyester, setkáte se i s BIO bavlnou. Jak kousky z bavlny prát?

Čistá bavlna snese i méně šetrné zacházení.



100% bavlnu můžete prát na 40-60° C , pokud je nebarvená, tak ji můžete i vyvářet a bělit.

, pokud je nebarvená, tak ji můžete i vyvářet a bělit. Bavlnu s příměsí lycry, elastanu nebo syntetiky perte výhradně na 40° C .

lycry, elastanu nebo syntetiky perte . Prádlo před praním otočte naruby , zapněte knoflíky i zipy.

, zapněte knoflíky i zipy. Nezapomeňte prádlo roztřídit podle barev . Ideální je dělení na bílé, tmavé a barevné prádlo.

. Ideální je dělení na bílé, tmavé a barevné prádlo. Bavlna se hodně mačká, takže snese i žehličku . Možná se u toho dokonce zapotíte.

. Možná se u toho dokonce zapotíte. Jde o bavlnu s příměsí? Nežehlete ji na vysoké teploty, vyhněte se i použití páry.



Náš tip: Máte oblečení z několika druhů vláken? Když nevíte, jak se o něj postarat, řiďte se jeho nejcitlivější složkou.

Džíny perte zvlášť

Džínovina je pevná a barevně nestálá látka. Džínové bundy, kalhoty i sukně je třeba prát naruby, oddělené od ostatního prádla, ideálně ve studené vodě.



Víte, že džínovina je odolná a časté praní jí spíš škodí? Stejně tak ždímání v pračce a sušička.

Náš tip: Džíny je lepší prát v ruce. Když už se rozhodnete dát je do pračky, podívejte se, zda zrovna ta vaše nedisponuje speciálním programem pro jejich praní.

Hedvábí je na údržbu náročné

Lehoučký materiál, ze kterého se vyrábí halenky, šály nebo šaty. Péče o něj je poměrně náročná, donedávna platilo, že hedvábí do pračky nesmí. Dneska už se setkáte i s pračkou, která má speciální program právě pro praní hedvábných kousků.

Kdo tento program nemá, ten by radši neměl pokoušet štěstí a halenku nebo šálu vyprat ručně ve vlažné vodě s použitím šetrného pracího prostředku. V žádném případě hedvábí neždímejte, nevěšte je na přímé sluníčko, nepokládejte na topení. Vysušte je radši ručníkem.