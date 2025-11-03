Nepodceňujte tyto zásady při zařizování obýváku

Měření a plánování
Ne nadarmo se říká: „Dvakrát měř, jednou řež.“ Bez znalosti rozměrů vašeho obýváku riskujete, že si domů přinesete nábytek, který prostor vizuálně zahltí, na určené místo se nevejde, nebo se dokonce ani nevejde do dveří. Proto vám každý profesionální designér bude klást na srdce, abyste si místnost v první řadě přeměřili.
A nejde jenom o to, abyste nábytek do pokoje úspěšně dostali. Potřebujete vybrat kousky, které budou proporčně odpovídat velikosti místnosti, aby jako celek působila harmonicky. Příliš velká pohovka nebo konferenční stůl prostor zahltí a opticky zmenší, neúměrně malý nábytek zase způsobí, že místnost bude působit prázdně a nedokončeně.
Co s tím? Klíčem je vytvořit balanc za pomocí kousků v různých velikostech. Interiérový designér Gideon Mendelson v článku pro House Beautiful radí: „Zkuste zkombinovat pár větších, robustnějších kousků s několika menšími, elegantními doplňky. Vytvoříte tak vyvážený a harmonický celek.“
Mimo to věnujte pozornost také prostoru okolo nábytku, abyste se kolem něj mohli bez problémů pohybovat. Ideální je přibližně 75 cm volného místa v hlavních průchozích zónách, ale v menších bytech to může být i o něco méně. Vždy berte v potaz konkrétní kousek nábytku a jeho funkci, aby místnost působila nejen vzdušně, ale i funkčně.
Nedávejte veškerý nábytek ke stěnám
Může se zdát logické přisunout veškerý nábytek ke stěnám, abyste uprostřed vytvořili velký otevřený prostor. Pravdou ale je, že s touto taktikou můžete spíše docílit toho, že prostor bude působit neosobně. Namísto útulného obýváku pak dostanete místnost připomínající prázdnou čekárnu u doktora.
Reálně uděláte mnohem lépe, když klíčové kusy nábytku, jako pohovku nebo křesla, posunete blíže ke středu místnosti – třeba jen o pár centimetrů nebo pod mírným úhlem. Jako kotevní bod vám může posloužit kusový koberec nebo konferenční stolek. Průchody budou působit více promyšleně a celý prostor získá útulný nádech.
Kopírování aranžmá z katalogu
Když procházíte prodejnou s nábytkem nebo listujete katalogem, může být lákavé pořídit si obývací stěnu i s pohovkou a křesly v sestavě, v jaké jsou naaranžované. Touto cestou si možná ušetříte práci s navrhováním, ale zároveň svůj nový obývák připravíte o osobitý styl, který byste mu jinak dodali. Ve finále si můžete nakonec tak trochu připadat, jako byste bydleli v showroomu s nábytkem.
Nemusíte nutně vystupovat ze své komfortní zóny, abyste do vašeho domova odrazili kousek sebe. Jen místo dokonale sladěné soupravy zkuste kombinovat jednotlivé kousky, které spolu ladí barevně nebo stylově – ale nejsou na chlup stejné.
Třeba moderní pohovku můžete doplnit vintage konferenčním stolkem. Kožené křeslo si zase bude rozumět s látkovou sedačkou v podobných tónech. I když se snažíte o jednotný styl, kontrast a osobní prvky mu dodají hloubku a šmrnc.
Upřednostňování designu před pohodlím
Toužíte po obýváku jako ze žurnálu? Minimalistická pohovka s ostrými liniemi nebo industriální židle možná vypadají skvěle, ale po stránce pohodlí mohou pokulhávat. Design a pohodlí mohou jít ruku v ruce, ale pokud jste na vážkách, myslete na to, že styl by nikdy neměl vítězit nad vaším komfortem.
A jestliže nechcete šlápnout vedle, určitě si sedačku, křesla, sedací vaky a další prvky určené k relaxaci před koupí raději vyzkoušejte.
Televize příliš vysoko
Čím výš, tím lépe? Ne tak docela. Když televizi zavěsíte příliš vysoko, budete muset zaklánět hlavu a při sledování filmů vás začne bolet za krkem. Televize by měla být zavěšená či postavená tak vysoko, aby se její střed nacházel ve výšce vašich očí. Jak to spočítat?
- Změřte výšku vašich očí v sedě – obvykle se pohybuje mezi 95–110 centimetry od podlahy.
- Změřte výšku televize – například 60 cm – a vydělte ho dvěma.
- Tuto hodnotu pak odečtěte od výšky očí od podlahy – výsledné číslo bude ideální výška spodní hrany televize od podlahy.
Pokud televizi potřebujete pověsit výš (například nad krb) musíte tomu přizpůsobit také její sklon – ten si můžete jednoduše spočítat pomocí kalkulačky.
Zařizování obýváku je o hledání rovnováhy mezi designem, funkčností a pohodlím – vše musí být v harmonii, jinak celek nebude fungovat. Nyní už znáte nejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí, takže se jim můžete úspěšně vyhnout. Snadněji pak vytvoříte prostor, kde vám trávení volného času bude dělat opravdovou radost.