Než kopnete do země: vytyčení plynovodu vám ušetří nervy i peníze

Distributor plynu GasNet zaznamenal letos už 209 případů narušení plynárenských zařízení. Nejčastější příčinou jsou neodborně prováděné zemní a výkopové práce.
„Poškození plynovodu zpravidla způsobí lžíce rypadla nebo i obyčejný krumpáč. Dochází k tomu zejména uprostřed zástavby, kde takové havárie pochopitelně ohrožují lidi v okolí,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.
Letos zasahovali plynaři například v Ústí nad Labem, kde bagr při výkopu poškodil středotlaký plynovod. Kvůli bezpečnosti museli hasiči evakuovat obyvatele z okolních domů. K podobným událostem došlo tento rok i v Josefově Dole nebo Lubenci.
Poškození plynovodu má také finanční důsledky. Viník musí uhradit opravu poškozeného potrubí a cenu uniklého plynu. U závažnějších incidentů hrozí i pokuta od Energetického regulačního úřadu.
Vytyčení plynovodu je zdarma a objednáte ho online
Pokud plánujete výkopové práce, je nejlepší začít na portálu Distribuce plynu online (dpo.gasnet.cz). Stačí vyplnit žádost a během několika dnů získáte vyjádření distributora. Bez něj nemůžete začít kopat. Pokud v místě vede plynárenská síť, je nutné si ještě objednat vytyčení trasy plynovodu. Přímo na staveniště přijede technik GasNetu a reflexní barvou označí přesnou trasu plynovodu.
Díky tomu budete spolehlivě vědět, kde kopat opatrně a čemu se raději vyhnout. Celý proces je jednoduchý, rychlý a hlavně zdarma.
Když se něco stane, volejte 1239
Pokud i přes veškerou opatrnost dojde při stavbě k poškození plynovodu nebo plynovodní přípojky, je nutné okamžitě volat plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239. Funguje nonstop po celé České republice. V případě potřeby neváhejte kontaktovat i hasiče. Nikdy se nepokoušejte opravit potrubí sami.
Nekopejte naslepo. Nechte si plynovod zdarma vytyčit a stavte s klidem. Ušetříte si nepříjemnosti, peníze i čas. Všechny informace a postupy najdete na Odkaz.