Nikdy si nepůjčujte v těchto případech

Většině lidí stačí k uzavření smlouvy vyplnění jednoduchého formuláře na internetu a odeslání sms zprávy. Tato jednoduchost v sobě nicméně ukrývá i velká rizika. Každou půjčku je třeba si dobře promyslet a rozhodnout se pro ni pouze v případě skutečné potřeby, kdy není jiné cesty. V jakých případech byste si půjčovat rozhodně neměli?

Výhody a rizika půjček

Každá půjčka znamená jediné: závazek. Ať již si půjčíte peníze od kohokoliv, budete je muset vrátit. A jakkoliv se nutnost splácení jeví ve chvíli, kdy vám přistanou peníze na účtu, vzdálené, opak je pravdou. Půjčky jsou samozřejmě různé, podmínky některých jsou přijatelné, u jiných jsou naopak jednoznačně nevýhodné a hraničící s nemravností. Půjčka je však vždy závazek a pokud mu člověk není schopen dostát, bude to pro něj znamenat velké problémy, které mohou negativně ovlivnit celý jeho další život.

Na druhou stranu je třeba říct, že taková rychlá online půjčka může člověku ve chvíli nouze opravdu pomoci. Každý se může dostat do situace, kdy nutně potřebuje peníze, které v danou chvíli prostě nemá. Je však třeba zdůraznit slovo nutně. Lidé si totiž i přes riziko často půjčují v případech, kdy to nutné není.

Kdy si nepůjčovat?

Typickým příkladem situace, ve které lidé sahají po půjčkách, které nejsou nezbytně nutné, jsou Vánoce. Mnozí jsou vedeni zcela pochopitelnou touhou udělat svým blízkým radost a darovat jim to, co si přejí. V tuto chvíli je však třeba si uvědomit, že dárky nejsou o Vánocích tím nejdůležitějším a rozhodně nestojí za to, aby se někdo zadlužoval. Problémy, které z toho mohou následně plynout, hrozí tím, že nejen ty další Vánoce, ale i mnoho dalších, rozhodně nebudou šťastné a veselé.

Druhou obvyklou situací, při které peněženka dostává často pomoc v podobě půjčky, je dovolená. Ze sociálních sítí se na nás valí krásné fotografie exotických míst a člověka přirozeně láká dopřát podobnou dovolenou sobě a své rodině. I v tomto případě je ale rozumnější počkat si na ni o rok déle než řešit aktuální nedostatek peněz půjčkou.

Příkladů zbytečných a ve svém konečném důsledku i nebezpečných půjček je samozřejmě mnohonásobně více. Každý z nás občas touží po něčem, na co zrovna nemá prostředky. Je však třeba si uvědomit, že na tom není nic špatného, ani se za to není třeba stydět. Máte touhu vylepšit si bydlení? Proč ne, ale vážně to nepočká několik měsíců navíc? Chcete špičkový telefon? Nestačí vám funkce toho, který se sice nepyšní tak proslulou značkou, ale za to stojí polovinu? Je třeba zadlužit se kvůli tomu, aby mělo vaše oblečení to správné logo?

Skromnost a zdravý rozum mají v tomto případě moc ušetřit člověku nesmírné množství problémů. Mějme to na paměti a půjčky omezme na případy, kdy jde skutečně o něco důležitého.