Nízká návštěvnost webových stránek? Vše napraví kvalitní SEO

Chcete si užívat úspěšnost vašich webových stránek, ale návštěvnost je mizivá? Hledáte metody, jak je zviditelnit? Zkuste to především formou SEO.

Spousta majitelů webových stránek, ať už firmy či jednotlivci si myslí, že profesionální vytvoření webových stránek má již všechny předpoklady k tomu, aby www stránky byly okamžitě viditelné v prostředí internetu. Je to tak či nikoliv? Tak na to a další záležitosti v oblasti SEO jsme se zeptali zkušeného SEO specialisty s dlouholetou tradicí na trhu, jehož služby jsou k dispozici klientům v ČR i na Slovensku.

V prostředí internetu a kolem webových stránek často slýcháme o SEO. Můžete nám laikům tento výraz blíže představit?

Tak pokud jde o zkratku SEO, její plný název zní Search Engine Optimization a v češtině znamená optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Tak se nechá SEO definovat stručně a v praxi jde o proces, kouzlem kterého dochází k ovlivňování viditelnosti a návštěvnosti webových stránek. Jednoduše jde o to, aby se dané webovky co nejvíce zobrazovaly uživatelům internetu na předních pozicích vyhledávačů.

Stačí k procesu SEO pouhé vytvoření obsahu webových stránek?

Téměř každý si nechává vytvořit www stránky profesionálním způsobem tedy firmou, která se tvorbou webovek zabývá. Zda je součástí také proces SEO, záleží na tom, jestli taková firma služby SEO poskytuje. A to neznamená, že stačí jen aktivovat nějaký zázračný odkaz a tím je SEO nastavené. Klienti totiž často dostávají zavádějící informace a jsou přesvědčeni, že jejich stránky prošly procesem SEO již při jejich vzniku. To je však nemožné, protože SEO není jednorázová akce, ale dlouhodobý proces vyžadující pravidelnost a intenzivnost, takže SEO netrvá hodinu či jeden den.

A jak tedy klient pozná, že jeho stránky procházejí procesem SEO?

Pokud firma poskytuje služby SEO, tak v první řadě se na tomto procesu s klientem domluví a sdělí mu veškeré další kroky, podává pravidelné reporty. Prioritou je individuální přístup a SEO specialista musí pochopit činnost klienta, jeho požadavky a cíle. Teprve podle toho může vybrat odpovídající metody SEO. V každém případě se provádí analýza webových stránek, odstranění chyb a správné nastavení od obsahu přes titulky a meta description až po další náležitosti. Další analýzou projdou klíčová slova, jejich správný výběr a nastavení. Právě klíčová slova jsou součástí vyhledávačů a uživatelé se díky nim dostanou ke konkrétním webovým stránkám. A nejdůležitější roli v tomto procesu hraje linkbuilding, tedy tvorba zpětných odkazů. Takže jak vidíte, tohle je dlouhá cesta a určitě jí nejde nastavit jednorázově.

Když už probíhá kvalitní SEO, co všechno dokáže s webovými stránkami udělat? Jaké jsou jeho cíle?

SEO je především marketingový nástroj a konkrétní cíle jsou individuální. Co webové stránky to jiné zaměření, jiné požadavky i konkrétní cíle. V každém případě však SEO dokáže zvýšit návštěvnost webových stránek, snížit míru předčasného odchodu z těchto stránek, zlepšit viditelnost v prostředí internetu a ve vyhledávačích, zvýšit zisk atd. Patří sem prakticky všechno, co vylepšuje hodnocení www stránek ze strany vyhledávačů jako například autorita domény, síla brandu, externí odkazy, on-page faktory, uživatelská spokojenost, klíčová slova a další faktory.