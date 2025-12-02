Nová éra hypoték a úvěrů v Česku: Konec obcházení poboček

A právě v tomto novém prostředí mohla vzniknout inovativní platforma, která má ambici měnit způsob, jak Češi získávají financování.
Když poskytovatelé soutěží o vaši poptávku
CreditArena vstupuje na trh jako inovativní online aukční tržiště, které propojuje žadatele o financování s poskytovateli úvěrů v reálném čase. Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout lidem výhodnější podmínky – rychle, přehledně, anonymně a bez zbytečného tlaku.
Filozofie platformy je jednoduchá: Nechte banky, ať se o vás poperou. Vy rozhodujete, kdo vyhraje.
Princip aukce: Výhodnější podmínky ve dvou kolech
Základem fungování je unikátní dvoukolový aukční systém, který zaručuje, že žadatel získá ty nejlepší možné podmínky z celého trhu.
- Zadání poptávky a anonymita: Žadatel vyplní jednoduchý formulář, ať už jde o poptávku na hypotéku, americkou hypotéku, spotřebitelský nebo podnikatelský úvěr, aniž by musel sdělovat citlivé údaje. Klient zůstává zcela anonymní a má vše plně pod kontrolou.
- První kolo soutěže: Poptávka se zobrazí pouze ověřeným poskytovatelům – a to jsou nejen finanční poradci, kteří spolupracují s více bankami, ale i bankovní specialisté, investiční fondy a soukromí investoři. Všichni vidí stejné zadání a připraví své první nabídky s úrokem, splatností a podmínkami.
- Druhé kolo a boj o klienta: Během následujících 24 hodin mají poskytovatelé možnost vidět, jak si jejich nabídka stojí v porovnání s konkurencí. To je motivuje k dynamickému vylepšování a nabídnutí ještě lepších, konkurenceschopnějších podmínek – ať už jde o nižší sazbu, nebo flexibilnější splácení.
- Svobodná volba a férovost: Žadatel následně obdrží přehledné finální nabídky ve svém profilu. Nikdo z nabízejících ho nekontaktuje, dokud si sám nevybere, se kterým specialistou (a jestli vůbec) chce jednat. Zadání poptávky je tedy zcela nezávazné a bezplatné.
Pro koho je aukční tržiště určeno?
CreditArena je navržena tak, aby pomohla široké škále klientů řešit jejich finanční situace:
Lovci nejnižší sazby: Pro klienty, kteří chtějí ušetřit a potřebují si být jistí, že získají nejnižší úrokovou sazbu na trhu. Aukční systém poskytuje přehled a nutí poskytovatele k maximálnímu snížení marže.
Klienti s komplexní situací: Platforma otevírá dveře i k nabídkám mimo klasické banky – od soukromých investorů a investičních fondů. To je klíčové pro složitější případy, jako je financování developerských projektů, podnikatelské úvěry s nestandardním účelem, nebo situace, kdy klienti potřebují řešit úvěr se zajištěním při nižším doložitelném příjmu. Tyto zdroje často nabízejí větší flexibilitu a individuální přístup.
Ti, kteří oceňují rychlost a pohodlí: CreditArena šetří čas, který by klient strávil obcházením bank a poradci. Vše je k dispozici přehledně na jednom místě, s možností konzultace s licencovanými úvěrovými poradci, kteří zprostředkují nabídky z celého bankovního i nebankovního trhu.
CreditArena tak staví na hlavních hodnotách, které současný finanční trh vyžaduje: transparentnost, férovost, rychlost a bezpečnost. Poskytuje nejen srovnání, ale i svobodnou volbu, a usiluje o to, stát se nejdůvěryhodnější a nejpoužívanější platformou pro získání financování v Česku.