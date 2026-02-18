Nové možnosti pro nezapomenutelný rok

Zbrojní průkaz se mění na zbrojní oprávnění
Od 1. ledna 2026 došlo ke změně, kdy zbrojní průkaz nahradilo zbrojní oprávnění. Kromě nového označení přinesla tato úprava i dělení na zbrojní oprávnění obecné a zbrojní oprávnění rozšířené. Ve zkratce zbrojní oprávnění obecné zahrnuje základní práva pro držení a používání zbraní, naopak rozšířené oprávnění umožňuje držiteli širší možnosti, ale současně je spojeno s přísnějšími požadavky na odbornou způsobilost. Zapište se do střelecké školy a získejte zbrojní oprávnění.
Pořiďte si domácí udírnu
Domácí uzení patří mezi oblíbený způsob přípravy jídla. Mnoho rodin si totiž chce dopřát autentickou chuť uzených specialit bez nepotřebných přísad. Uzení doma umožňuje přípravu celé řady tradičních i netradičních pokrmů. Poctivé a tradiční české udírny Kaiser z nerezové oceli – elektrické, izolované i přenosné modely se zárukou 5 let a kompletním příslušenstvím pro uzení masa, ryb i sýrů. Udírny jsou ručně stavěné, šroubek po šroubku v Křižanově na Vysočině už 30 let.
Jak pomoci kočičkám v nouzi
Po světě se toulá mnoho koček, naše končiny nevyjímaje. Kočka domácí je však mazlíček, který si zaslouží plnou misku, měkký pelíšek a hodně lásky. Jako nezisková platforma sdružujeme kočky k adopci z útulků po celé České republice na jednom místě bez reklam a zdarma. Naším cílem je zejména zrychlit adopce a dát šanci i zvířatům z menších útulků. Prohlédněte si kočky k adopci z útulků a darujte nový život.