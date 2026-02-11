Tři roky rekordního zisku v řadě a tempo, které v Česku vyčnívá
Podle veřejně dostupných finančních údajů se společnosti podařilo v roce 2023 dosáhnout výsledku hospodaření před zdaněním 18,9 mil. Kč, přičemž v roce 2024 to bylo už 51,1 mil. Kč. A rok 2025? Další rekordní nárůst jasně ukazující dominanci technologií v průmyslu. Dle předběžných výsledků dosahuje provozní zisk téměř 100 milionů korun - tedy výsledek, který se běžně spojuje s největšími hráči trhu.
Hodnota firmy přesahující miliardu Kč, raketový růst: Klíčem je „AI v reálném provozu“, ne v laboratoři
Na první pohled je na struktuře Krel Central zajímavé, že firma nestojí na jednom zázračném produktu, ale jde cestou průmyslové praxe: vyvíjí a nasazuje AI nástroje tam, kde se počítá přesnost, rychlost a návratnost.
Mezi konkrétní směry, které firma popisuje, patří například validační systémy pro automatizované ověřování dat v reálném čase (detekce chyb, anomálií či podvodů), rozvoj jazykových modelů trénovaných na firemních datech, tvorba AI agentů pro průmysl (od mikro-rozhodování v milisekundách až po komplexní rozhodovací procesy), analytika extrémně rozsáhlých dat, mikro-rozhodovací moduly pro logistiku, řízení výroby a další procesy.
Tohle je důležitý rozdíl oproti AI startupům: nejde o efektní ukázku. Jde o nástroje, které firmám šetří náklady, zvyšují produktivitu a hlídají kvalitu - tedy věci, za které B2B zákazníci opravdu platí.
Pevné kořeny, moderní technologie: 30+ let technické historie
Dalším nepřekvapivým dílkem skládačky je, že Krel Central nestojí na zelené louce. Historie firmy sahá do roku 1993 - a ukazuje tak, že adaptace na změny a nové technologie je součást její DNA. Nejedná se o startup s přemrštěnou valuací, ale o firmu generující rekordní zisky několik let v řadě.
Další krok: robotika. A hlavně software pro humanoidy
Zatímco mnoho firem dnes řeší „jak AI dostat do procesů“, firma už přidává další vrstvu: robotiku a otevřeně komunikuje ambici budovat „nejkomplexnější vývoj humanoidních robotů ve střední Evropě“ - s důrazem na softwarové řízení, testovací centrum, strojové učení a bezpečnost.
Konkrétně popisuje, že staví ekosystém kolem humanoidů:
- vývoj software (chování, autonomie, nasazení do různých prostředí),
- marketplace vývojářů a marketplace aplikací,
- marketplace operátorů (zprovoznění, obsluha, servis),
- datový hub pro sběr dat a rychlou iteraci,
- školení operátorů, servis & údržba.
A co je důležité: firma jde cestou software - extrémní hodnotu do budoucna vidí v tom, co robot umí a jak spolehlivě to zvládne v reálném světě u platících klientů. Na webu také uvádí zaměření na humanoidní roboty od Unitree Robotics (zejména model G1) a plán rozšíření flotily v roce 2026.
Jak se staví miliardová firma v ČR?
U soukromých firem nejde o veřejnou tržní kapitalizaci (tu známe typicky až u veřejně obchodovaných společností). V praxi se „hodnota firmy“ odvozuje z kombinace růstu, ziskovosti, stability a očekávání do budoucna. A tady Krel Central sedí do profilu, který investoři i trh oceňují: vysoká ziskovost, vysoké tempo růstu zisků, expanze do moderních technologií.
Vstup na akciovou burzu? „Vidíme před sebou zlaté časy“, tvrdí management
Společnost Krel Central a.s. už dříve komunikovala, že vstup na akciový trh, je další milník a logický krok pro budoucí směřování firmy, především z reputačních důvodů. Nyní je však zřejmé, ze díky nástupu Humanoidních robotů se jedná o strategický krok firmy, neboť je velmi pravděpodobné, že při správném uchopení sektoru humanoidních robotů dojde k dramatickému navýšení zisku v dalších letech - a tím dramatické zvýšení valuace pro upisovací cenu akcií. A jestli něco společnost Krel Central a.s. potvrzuje, tak je to právě adaptace na nové technologie a tržní příležitosti.