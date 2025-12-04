NYT: Expo jako společné vytváření budoucí společnosti, část první

13. října skončila světová výstava Expo 2025 v japonské Ósace. Po 184 dnech oslav, sdílení znalostí, mezinárodních výměn, náhodných setkání a výstav představujících nápady a inovace z celého světa, které měly inspirovat řešení naléhavých globálních problémů dneška.
Nebylo to poprvé, co Japonsko hostilo světovou výstavu, neboli Expo. Před padesáti pěti lety hostila Ósaka světovou výstavu Expo 1970 – první, která se konala v Asii.
Letošní akce s tématem „Navrhování budoucí společnosti pro naše životy“ se konala na umělém ostrově Jumešima v Konohana-ku, který se nachází u pobřeží centrální Ósaky.
Výstavy se zúčastnilo 165 oficiálních účastníků, včetně zemí a mezinárodních organizací, kteří společně představili svou vizi a podobu udržitelné budoucnosti prostřednictvím nápadů a technologií vystavených v různých pavilonech. Expo přilákalo 29 milionů návštěvníků. Zde je několik významných momentů z této pětileté události.
Správné místo, správný čas
V období před oficiálním zahájením se Expo 2025 setkalo s určitou skepsí ohledně nutnosti pořádat velkou osobní akci ve světě, který je dobře propojený prostřednictvím internetu. Pro mnoho účastníků však byly společné diskuse, společné projekty a výměny, které umožnilo osobní setkání, přínosné. Některé výměny byly výsledkem pečlivého plánování, zatímco jiné významné momenty vznikly čistě náhodou.
Například v indonéském pavilonu došlo k neformálním interakcím mezi zaměstnanci a návštěvníky čekajícími ve frontě na vstup. Zaměstnanci pavilonu se také navzájem seznamovali. Takové výměny, které organizátoři uvítali a nazvali „náhodnými setkáními“, se odehrávaly po celém areálu výstavy a po celou dobu jejího trvání.
Grand Ring, dřevěná konstrukce, která ztělesňuje „jednotu v rozmanitosti“, takové náhodné setkání ještě více usnadňovala. Sou Fudžimoto, renomovaný architekt, který stojí za tímto strukturálním centrem, říká, že to bylo záměrné. „Pod Grand Ringem se nacházejí náměstí a zeleň, kde se lidé mohou náhodně setkat, popovídat si a strávit spolu čas,“ říká. „Když procházíte Grand Ringem, postupně začnete vidět okolní pavilony.“
Tyto mezinárodní pavilony, o kterých mluví, zabírají společný prostor uvnitř Grand Ring a symbolizují, jak mohou být různé kultury propojeny na jednom místě.
Globální zastoupení a spolupráce
Světová výstava Expo je tradicí sahající až do roku 1851, kdy se země scházejí, aby představily svou kulturu a úspěchy. Letošní ročník v Ósace v této tradici pokračoval s elegancí.
Téměř každý den se konaly národní dny a speciální dny, které pořádali oficiální účastníci, a to v podobě ceremonií a přehlídek představujících jedinečné přírodní krajiny a kulturní dědictví jednotlivých národů. Tyto oslavy přilákaly více než 300 významných hostů, včetně členů královských rodin, hlav států a ministrů z celého světa.
Zahraniční hodnostáři se setkali s vysokými představiteli japonské vlády jak v areálu výstavy, tak mimo něj. Tehdejší premiér Šigeru Išiba také během výstavy uspořádal přibližně 50 setkání se svými protějšky a dalšími hodnostáři a využil tuto událost jako příležitost k posílení mezinárodních vztahů.
Diplomacie a přeshraniční kulturní výměny, které se na výstavě odehrály, prokázaly potenciál této události hrát zásadní roli při překlenování rozdělení v mezinárodním společenství. „Je skutečně významné, že se zde na ostrově Jumeshima sešlo více než 160 zemí, regionů a mezinárodních organizací, které společně oživily Expo 2025 Osaka, Kansai, což nám připomnělo „jednotu v rozmanitosti“ uprostřed rostoucího rizika rozdělení ve světě,“ říká Masakazu Tokura, předseda Japonské asociace pro světovou výstavu 2025.
Na místní úrovni
Místní samosprávy po celém Japonsku se aktivně zapojily a využily Expo k oživení svých regionů. Pro mnoho obcí byla akce příležitostí k navázání a prohloubení spolupráce se zahraničními partnery.
Prefektura Tottori, známá svými písečnými dunami, vytvořila Písečnou alianci se sedmi zúčastněnými zeměmi a regiony, jako jsou Jordánsko, Saúdská Arábie a Nauru, čímž rozšířila své úsilí v oblasti „písečné diplomacie“ a vytvořila jedinečnou regionální multinárodní alianci, která využívá písek jako společný prostředek pro mezikulturní porozumění.
Japonská vláda podporovala tyto iniciativy tím, že podpořila 154 výměnných programů mezi 95 obcemi a 76 zúčastněnými zeměmi. Tyto iniciativy zahrnují širokou škálu aktivit, jako jsou vzájemné návštěvy studentů, kulturní výměny, propagace cestovního ruchu a vytváření společných produktů.
Například místní samosprávy se účastnily různých oslav státních svátků, při nichž děti z partnerských obcí vítaly vedoucí delegací živými vystoupeními. Žáci základní školy z Ósaky zazpívali rwandskou národní hymnu, zatímco studenti z prefektury Kagošima zahráli na djembe, západoafrický buben ve tvaru poháru, během oslav guinejského státního svátku.
Konec první části
Autor: Igor Záruba