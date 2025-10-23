Očkování proti chřipce i jako prevence kardiovaskulárních komplikací

Jako prevence funguje očkování proti chřipce, které je lidem nad 65 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Právě teď je ideální čas nechat se očkovat – neváhejte a domluvte si termín u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru.
V České republice dlouhodobě zůstává proočkovanost populace1 proti chřipce hluboko pod doporučeními odborných společností, což má přímý dopad na morbiditu i mortalitu pacientů ve vysoce rizikových skupinách. Například studie publikovaná v New England Journal of Medicine2 prokázala, že v týdnu po potvrzené chřipce jsou lidé až 6x více ohroženi infarktem. Přitom podle dostupných dat3 může očkování proti chřipce snížit riziko infarktu myokardu u kardiaků až o 45 %. Česká vakcinologická společnost proto doporučuje každoroční vakcinaci proti chřipce všem pacientům s kardiovaskulárním onemocněním jako rizikové skupině, a to včetně pacientů po akutním infarktu myokardu. „Lidé po infarktu myokardu nebo s jiným srdečně-cévním onemocněním by měli mít očkování proti chřipce jako jednu z hlavních součástí prevence, jako je třeba léčba cholesterolu nebo vysokého tlaku. Každá chřipková epidemie představuje pro tyto pacienty zvýšené riziko komplikací včetně hospitalizace, infarktu nebo mozkové mrtvice. Očkování je přitom rychlý, dostupný a efektivní způsob, jak toto riziko výrazně snížit. Naší ambicí a cílem je, aby se očkování stalo běžnou součástí péče nejen o kardiologické pacienty,“ říká Country Lead for Czechia and Head of Pharma Vivek Basantani.
Chřipka jako spouštěč kardiovaskulárních příhod
Chřipka je nakažlivé onemocnění dýchacích cest, které ale zatěžuje celý organismus. Vyvolává horečku, zánět a zvyšuje nároky na lidské tělo. U lidí se srdečním nebo cévním onemocněním může tato zátěž vést k vážným komplikacím. Chřipka tedy může například:
- spustit srdeční infarkt,
- vyvolat mrtvici,
- vést k srdečnímu selhání,
- zkomplikovat průběh dalších chronických nemocí, například cukrovky nebo chronické obstrukční plicní nemoci.
Ročně chřipkou onemocní asi miliarda lidí po celém světě4. V České republice ročně zemře v souvislosti s chřipkou nebo na její komplikace až 1 500 pacientů5. Očkování proti chřipce přitom významně snižuje riziko hospitalizace i úmrtí spojených s tímto onemocněním.
„Očkování není doporučeno jen pacientům s kardiovaskulárním onemocněním. Mělo by být samozřejmostí pro všechny dospělé od 50 let věku a také pro lidi s chronickými nemocemi, jako je diabetes, obezita, onemocnění plic a dýchacích cest nebo ledvin. Očkování je doporučeno také těhotným ženám a dětem od šesti měsíců do pěti let,“ vysvětluje praktický lékař a člen výboru SVL MUDr. Igor Karen.
Výzva pro Českou republiku: Kriticky nízká proočkovanost rizikových skupin
Epidemiologická data ukazují, že Česká republika dlouhodobě vykazuje alarmující deficit v proočkovanosti proti chřipce, zejména u skupin s nejvyšším rizikem závažného průběhu onemocnění a kardiovaskulárních komplikací. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), prezentovaných ve spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), dosahuje proočkovanost populace nad 18 let pouhých 7–8 %. U pacientů z vysoce rizikových skupin, kteří čelí nejvyšší mortalitě spojené s chřipkovými infekcemi, vykazují proočkovanost pouze 25–30 %, i když je vakcinace těmto pacientům plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. V mezinárodním srovnání patří Česká republika k nejméně proočkovaným státům Evropy. Například v Portugalsku, Španělsku nebo Norsku přesahuje proočkovanost seniorní populace 60 %. Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) stanovuje cílovou proočkovanost seniorů na úrovni 75 %.
Kdy se nechat očkovat proti chřipce?
Ideální doba pro očkování nastává na podzim, od října do prosince. Tedy ještě před vrcholem chřipkové sezony, která obvykle nastává právě mezi prosincem a březnem. Zároveň se toto období kryje s blížícími se vánočními svátky, kdy se lidé častěji setkávají s rodinou, přáteli nebo kolegy. Očkování proto pomáhá chránit nejen samotného očkovaného, ale i jeho blízké v době zvýšeného sociálního kontaktu. „Očkování je účinný způsob, jak chránit sebe i své okolí. Pokud se nechá očkovat dostatečné množství lidí, vzniká tzv. kolektivní imunita, která brání šíření infekce v populaci. Díky tomu chráníme i ty nejzranitelnější – například malé děti, seniory nebo osoby s chronickým onemocněním, které nemohou být očkovány nebo mají oslabenou imunitní odpověď,“ doplňuje Igor Karen.
Očkování proti chřipce je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění pro osoby nad 65 let a pro vybrané rizikové skupiny, mezi které patří právě kardiaci a další pacienti s chronickými onemocněními. O vakcínu je možné požádat praktického lékaře nebo očkovací centra. Pro seniorní pacienty, jejichž imunitní systém se s věkem přirozeně oslabuje6, je v České republice dostupná moderní a prověřená vakcína Efluelda, která byla speciálně vyvinuta pro starší populaci. Vakcína Efluelda je přizpůsobená stárnoucímu organismu tak, aby poskytovala účinnou ochranu ve vyšším věku, a Česká vakcinologická společnost ji prioritně doporučuje pro očkování osob od 65 let7. I tato vakcína je lidem od 65 let plně hrazena8.
Efluelda® je vakcína k injekčnímu podání do svalu nebo pod kůži. Vakcína je určena k aktivní imunizaci dospělých ve věku 60 let a starších z důvodu prevence chřipkového onemocnění. Pacientům od 65 let je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Žádná vakcína nemusí plně ochránit všechny očkované osoby. Výdej je vázán na lékařský předpis. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. V případě podezření na nežádoucí účinky informujte svého lékaře nebo lékárníka. Vakcinační akce č. j.: MZDR 31727/2024-7/OVZ.
