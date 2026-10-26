Omega-3 mastné kyseliny: účinky, zdroje a význam pro zdraví

Jaké mají omega-3 mastné kyseliny účinky?
Kyselina ALA je esenciální mastná kyselina, kterou musí člověk přijímat ze stravy. Organismus ji dokáže v omezené míře přeměňovat na EPA a DHA, účinnost této přeměny je však nízká.
Podle schválených zdravotních tvrzení Evropské unie EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce. Příznivého účinku se dosahuje při denním příjmu 250 mg EPA a DHA dohromady. DHA navíc přispívá k udržení normální funkce mozku a normálního zraku, přičemž podmínkou těchto tvrzení je denní příjem 250 mg DHA. Pro ALA platí tvrzení, že přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi při denním příjmu 2 g.
Při hodnocení omega-3 je důležité rozlišovat jednotlivé mastné kyseliny a jejich množství. Ne všechny zdroje omega-3 totiž poskytují stejné množství EPA a DHA. Zdravotní tvrzení se vztahují na konkrétní živiny a jejich stanovené podmínky, nikoli automaticky na každý výrobek označený jako omega-3.
Které potraviny obsahují omega-3?
Mezi významné zdroje EPA a DHA patří tučné mořské ryby, například losos, makrela, sleď a sardinky. Jejich pravidelné zařazování do jídelníčku, obvykle se doporučují dvě porce ryb týdně, může pomoci zajistit příjem těchto mastných kyselin.
ALA se nachází především v lněných a chia semínkách, vlašských ořeších a některých rostlinných olejích, například v řepkovém a lněném oleji. Rostlinné zdroje jsou vhodnou součástí pestré stravy, ale nelze předpokládat, že poskytují stejné množství EPA a DHA jako ryby.
Při nákupu ryb a olejů je užitečné sledovat čerstvost, správné skladování a způsob přípravy. Lněný olej například není vhodný k tepelné úpravě. Rostlinné zdroje lze snadno přidávat do kaší, salátů nebo jogurtů. I malé změny v jídelníčku mohou pomoci zvýšit pestrost přijímaných tuků, pokud jsou součástí celkově vyváženého stravování.
Omega-3 v doplňcích stravy
Pokud jídelníček obsahuje jen malé množství zdrojů omega-3, lze zvážit doplňky stravy s rybím, krilovým nebo řasovým olejem. Při výběru je vhodné sledovat především množství EPA a DHA v doporučené denní dávce, nikoli pouze celkový obsah oleje v kapsli. Dva výrobky se stejnou velikostí kapsle se mohou v obsahu účinných látek výrazně lišit. Konkrétní složení jednotlivých přípravků lze porovnat v kategorii omega-3.
Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu. Lidé užívající léky ovlivňující srážlivost krve nebo osoby se zdravotními problémy by měli užívání konzultovat s lékařem či lékárníkem. Základem dostatečného příjmu omega-3 zůstává pestrý jídelníček přizpůsobený individuálním potřebám.
Při výběru výrobku se vyplatí zkontrolovat dávkování, složení, datum použitelnosti a pokyny pro skladování, protože omega-3 tuky snadno oxidují. U rostlinných alternativ z řas bývá uveden obsah DHA, případně EPA, a jsou vhodné i pro vegetariány a vegany. Rybí oleje i další doplňky pro podporu vyvážené stravy najdete v nabídce e-shopu allnutrition.cz. Vyšší dávka není automaticky vhodnější pro každého.