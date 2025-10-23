Organizátoři: Počet návštěvníků překročil 29 milionů

Souhrnný počet prodaných vstupenek činil k pondělí 13. října 22.069.546. Pořádající Japonská asociace pro Expo 2025 nicméně připomíná, že tyto údaje jsou předběžné, protože konečné výpočty na základě skutečných záznamů o návštěvnosti budou provedeny později.
|Typ vstupenky
|Celkový počet prodaných vstupenek (včetně předprodeje)
|Počet vstupenek prodaných v předprodeji
|Jednodenní vstupenka
|10.755.153
|7.613.333
|Víkendové vstupné
|4.415.850
|－
|Noční lístek
|2.112.343
|－
|Speciální vstupenka
|632.895
|74.700
|Sezónní vstup
|404.393
|57.866
|Letní vstupné
|277.566
|34.507
|Vstup zdarma pro děti do 3 let věku
|472.253
|53.151
|Skupinové vstupné
|465.987
|45.003
|Vstupenka pro školní skupiny (první polovina akce)
|553.570
|23.289
|Vstupenka pro školní skupiny (druhá polovina akce)
|553.570
|4428
|Vstupné pro děti
|309.753
|222.750
|Vstupné pro dospělé
|10.388
|7740
|Vstupenka na zahájení výstavy
|454.949
|454.949
|Vstup na dobu první poloviny trvání akce
|1.100.685
|1.100.685
|Celkem
|22.069.546
|9.692.401
Autor: Igor Záruba