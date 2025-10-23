Organizátoři: Počet návštěvníků překročil 29 milionů

Expo 2025 v japonské Ósace přivítalo mezi 13. dubnem a 13. říjnem tohoto roku celkem 29.017 924 návštěvníků, z toho 3.438.938 návštěvníků s akreditačními průkazy. Celkově se prodalo přes 22 milionů vstupenek, uvádí oficiální web Expo 2025.

https://www.expo2025.or.jp/ | foto: ČTK

Souhrnný počet prodaných vstupenek činil k pondělí 13. října 22.069.546. Pořádající Japonská asociace pro Expo 2025 nicméně připomíná, že tyto údaje jsou předběžné, protože konečné výpočty na základě skutečných záznamů o návštěvnosti budou provedeny později.

Typ vstupenkyCelkový počet prodaných vstupenek (včetně předprodeje)Počet vstupenek prodaných v předprodeji
Jednodenní vstupenka10.755.1537.613.333
Víkendové vstupné4.415.850
Noční lístek2.112.343
Speciální vstupenka632.89574.700
Sezónní vstup404.39357.866
Letní vstupné277.56634.507
Vstup zdarma pro děti do 3 let věku472.25353.151
Skupinové vstupné465.98745.003
Vstupenka pro školní skupiny (první polovina akce)553.57023.289
Vstupenka pro školní skupiny (druhá polovina akce)553.5704428
Vstupné pro děti309.753222.750
Vstupné pro dospělé10.3887740
Vstupenka na zahájení výstavy454.949454.949
Vstup na dobu první poloviny trvání akce1.100.6851.100.685
Celkem22.069.5469.692.401

Autor: Igor Záruba

