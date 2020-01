Oslavy šťastného čínského nového roku 2020 ve znamení kovové myši

Čínský nový rok je oslavou příchodu jarního období, které Číňané nazývají Svátky jara. Jde o nejvýznamnější z tradičních svátků čínského lidu. Symbolizuje jednotu a prosperitu, je uctíván, aby přinesl novou naději do budoucna. V Číně mají tyto oslavy více než 4 000 let starou historii.

Toto slavnostní období je také rozloučením se starým rokem a přivítáním roku nového. Je rozjímáním o čase minulém a nadějným očekáváním radostné budoucnosti. Rok 2020 ukončí vládu Vepře, kterou převezme znamení kovové Myši.

Od 17. - 23. ledna 2020 bude Česká republika opět hostit vrcholný čínský kulturní program pod názvem „Šťastný čínský nový rok“. Akce se bude konat hned v pěti městech - v Praze, Ostravě, Opavě, Olomouci a v Českých Budějovicích.

Ve všech uvedených městech bude probíhat program a doprovodná výstava s ukázkami řemesel. Veřejnost si prohlédne tisícileté tradiční rukodělné umění skupiny sečuánských řemeslníků, např. práci s hedvábím a výšivky Shu, tkaní z bambusu, malování cukrem, čínskou kaligrafii a malbu.

PRAHA 17.- 18. 1. 2020 – doprovodný program a výstava řemesel Sečuánu

Zde se oslavy konají v prostorách Kongresového centra Praha, metro C Vyšehrad.

Výstava a program zde probíhají v pátek a sobotu od 10:00 do 21:00 hodin. Skupina čínských řemeslníků a výtvarníků ze Sečuánu veřejnosti předvede starobylé rukodělné dovednosti, výšivky Shu, tvorbu jedlých obrázků z cukrové hmoty, tkaní a pletení z bambusových vláken, tušové malby a kaligrafii, folklorní zvyky, čajový obřad, hru na lidové hudební nástroje, také obrazy a mnoho jiného. V programu nebudou chybět ukázky zbraní, tradičních bojových umění a přehlídky hedvábných vyšívaných kostýmů a rekvizit.

Dobré jídlo a pití je vždy nedílnou součástí každé oslavy. V prostoru tradiční čínské a vyhlášené sečuánské gastronomie bude k dispozici nabídka typických pokrmů, navíc za příznivé ceny. Na tyto doprovodné programy i výstavu řemesel je po oba dny vstup zcela zdarma.

V pátek 17. 1. ve 20:00 před budovou Kongresového centra oslavy odstartuje slavnostní ohňostroj.

OSTRAVA – 19. 1. 2020

Z Prahy pak soubor a čínští řemeslníci pokračují do Ostravy, kde veřejnosti také zde představí své rukodělné mistrovství v rámci odpolední výstavy od 17:00 do 21:00. Umělecký soubor vystoupí v hlavním programu v neděli

19. 1. od 19:00. Výstava a následný večerní program se konají v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích. Vstupenky do Ostravy na hlavní program souboru lze ještě zakoupit na www.slevomat.cz, návštěva výstavy je zdarma.

OPAVA – 20. 1. 2020

Slezské divadlo Opava přivítá odpolední výstavu řemesel hned následující den a večerní program vyvrcholí vystoupením sečuánského souboru také od 19:00 hodin. Hlavní program se vstupenkou, kterou zakoupíte na www.slevomat.cz, výstava je zdarma a otevírá se pro veřejnost od 17:00 do 21:00. Tato kulturní akce v Ostravě a Opavě se koná s podporou Moravskoslezského kraje.

OLOMOUC - 22. 1. 2020

Soubor umělců i s doprovodnou výstavou řemesel nabídne veřejnosti a svým studentům Univerzita Palackého v Olomouci v sále kina Metropol. Program v tomto krásném historickém městě je realizován v úzké spolupráci s univerzitou a podporou Olomouckého kraje. Hlavní program se vstupenkou, kterou zakoupíte na www.slevomat.cz, výstava od 17:00 do 21:00 je zdarma.

ČESKÉ BUDĚJOVICE – 23. 1. 2020

Na závěr oslav v ČR se celý program uměleckého souboru přesune do kraje Jihočeského, kde téměř 50 členů celé výpravy ze Sečuánu společně předvede své umění dne 23. 1. od 19:00 v divadelním sále Metropol. Hlavní program se vstupenkou, kterou zakoupíte na www.slevomat.cz, výstava od 17:00 do 21:00 je zdarma.

Oslavy Šťastného čínského nového roku se každoročně slaví ve více než 150 zemích světa. U nás se konají s podporou Ministerstva kultury a cestovního ruchu ČLR a Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Poděkování patří dalším společnostem za podporu programu oslav v České republice:

Generální partner ICBC

Partneři: ACiE, Bank of China, CITIC Europe Holdings, Bank of Communications, China Telecom, Dahua Technology, China Eastern, Cosco Shipping, Hinsense, Fashion Arena Prague Outlet, Wisdom, Phomi, Wanhua, BorsodChem.

Pořadatel: Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu, z.s., ve spolupráci s Intercharm Production

