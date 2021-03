Pandemie psychicky dopadá hůře na ženy a mladé

Deprese, úzkosti a další psychické potíže v loňském roce podle odborníků celosvětově narostly až v řádech desítek procent. Pandemie pak více psychicky dopadá na ženy a mladé ročníky, nejvíce lidi trápí obava ze ztráty někoho blízkého a z toho, že pandemie negativně ovlivní jejich vztahy.

Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat česká platforma pro on-line terapii Terap.io.

Kdo má největší obavy?

„Pandemie psychicky doléhá hůře na ženy, 45 % jich v průzkumu odpovědělo, že se kvůli pandemii cítí výrazně nebo o něco hůře než obvykle. Podobně odpovědělo „pouze“ 33 % mužů,“ uvedl Chadi El-Moussawi, spoluzakladatel Terap.io. Rozdílně dopad pandemie na duševní pohodu vnímají také různé věkové kategorie – skoro polovina mladých ve věku 18 až 25 let odpověděla, že se cítí hůř. S věkem se pak tento poměr snižuje, u seniorů nad 63 let je to čtvrtina respondentů. Česko v tomto není nijak výjimečné, k podobným závěrům došel i mezinárodní průzkum COH-FIT, který od června do října 2020 probíhal ve 150 zemích postižených pandemií.

Čeho se bojíme?

Nejčastější odpovědí na otázku, čeho se lidé v souvislosti s pandemií nejvíce obávají, byla ztráta někoho blízkého (uvedlo 40 % respondentů). Druhou nejčastější obavou pak byl strach, že pandemie negativně ovlivní rodinné nebo partnerské vztahy, toho se bojí téměř třetina respondentů. 28 % lidí pak uvedlo strach z toho, že jim dojdou peníze. Mezi seniorskou skupinou ale byla tato obava označena pouze sedmi procenty. Senioři se zase ve srovnání s mladšími ročníky přirozeně více obávají vlastního onemocnění covid-19 (25 % seniorů, v mladších věkových skupinách se podíl pohyboval mezi 10 a 15 %). Reprezentativního průzkumu se u agentury Ronda Data zúčastnilo více než dvě tisícovky dospělých ve věku 18-65 ze všech krajů ČR.

„Rostoucí trend psychických obtíží ukazuje, že duševní hygiena je v době pandemie ještě důležitější, než před ní. K účinným prostředkům patří dostatek pohybu, pobyt na čerstvém vzduchu, kontrola času stráveného sledováním zpráv a kvalitní čas strávený s blízkými,“ vysvětluje psychoterapeutka Iveta Hlaváčová z platformy Terap.io.

Jak si uchovat zdravou psychiku

V pandemii zároveň skokově vzrostl zájem o odbornou pomoc. „Počet registrovaných uživatelů platformy terap.io se během první jarní vlny ztrojnásobil a stejný skok přinesla i podzimní vlna. Aktuálně naši terapeuté pomáhají každý měsíc více než dvěma stovkám nových klientů,“ uvádí Chadi El-Moussawi. Na Terap.io každý měsíc proběhne kolem 300 sezení s terapeuty formou videohovoru, telefonického hovoru nebo chatu. Aktuálně na platformě působí 25 terapeutů.

Jako další nástroj, který pomáhá ke dlouhodobému zlepšení nálady a prevenci psychických potíží slouží mobilní aplikace VOS.health. Jedná se o digitální deník, do nějž si uživatelé zaznamenávají své emoce, pocity a náladu a učí se sebereflexi. Aplikace je pak za pomoci umělé inteligence analyzuje a dokáže poradit, jak si udržet mentální pohodu. To vše vede k sebepoznání a celkovému zlepšení psychické stability a spokojenějšímu životu. VOS rovněž v nejbližší době nabídne intervence jako jsou dechová cvičeni, afirmace a behaviorální aktivace či terapeutické hotlinky. Aplikaci vyvinulo české digitální studio Qusion za pomoci odborníků na mentální zdraví.

