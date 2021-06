Péče o koupelnový nábytek není alchymie ani věda

Víte, čím čistit koupelnový nábytek, aby vám vydržel mnoho let jako nový? Jaké vlivy mu škodí a co mu naopak prospívá? Naše následující rady vás navedou, na co si dát při úklidu pozor. Nakonec zjistíte, že péče o koupelnový nábytek není žádná alchymie ani věda.

Útulnou koupelnu netvoří jen kvalitní vybavení, designové prvky, luxusní obklady a důmyslně vybrané doplňky. Důležitý je i pravidelný a správně provedený úklid. O některé povrchy je hračka pečovat, u jiných platí jasná pravidla. Víte, jak například pečovat o vany se speciální povrchovou úpravou? A co teprve o skříňky do koupelny, aby vypadaly stále jako nové? Buďte důmyslní už při výběru skříněk Jestli teprve koupelnový nábytek vybíráte, máme pro vás dobrou radu – nešetřete na kvalitních materiálech ani precizním provedení skříněk. Pokud totiž do sebe nábytek přesně pasuje, jak má, nevznikají spáry, ve kterých se usazuje prach a kam zatéká voda. Také pravidelně kontrolujte, zda jsou zařizovací předměty správně namontované a usazené – takový špatně usazený sifon s protékající vodou může napáchat mnoho škody. Pusťte do koupelny svěží vítr Synonymem pro koupelnu jsou kapky vody, vysoká vlhkost i pára. Koupelnový nábytek je sice vyrobený z materiálů vhodných do tohoto prostředí, přesto nevydrží vše. V páře koupelnový nábytek navlhá a permanentní vlhkost mu velmi škodí. Po každém koupání i sprchování tedy celou místnost důkladně vyvětrejte.

Dejte pozor na stojící vodu Jestliže skříňkám do koupelny nesvědčí vlhkost, stojící voda je vyloženě problém. Koupelnový nábytek nesmí být vystavený dlouhodobému působení stojící vody. Jakmile se na něm nějaké kapky objeví, ihned je měkkým hadrem či utěrkou setřete.

Čisticí prostředky s rozmyslem Stává se vám, že při čištění vany, umyvadla i vodovodních baterií rovnou přetřete stejným hadrem i čisticím prostředkem také koupelnový nábytek? Chyba, velká chyba! Jestli mu chcete prodloužit životnost, toto už nikdy nedělejte. Nábytek do koupelny stačí očistit obyčejnou mýdlovou vodou a vyleštit hadrem z jemné tkaniny. Nepoužívejte žádné chemikálie, natož abrazivní prostředky. V jednoduchosti je zkrátka síla a často platí, že méně je někdy více.