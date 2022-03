PENNY: Jsme tady s vámi 25 let

Čtvrt století je v lidském životě dlouhá doba. „Jsme hrdí na to, že se nám po celou dobu daří udržovat naše stálé zákazníky a zároveň získávat nové. Našim zákazníkům po celých 25 let nabízíme vysoce kvalitní produkty za nejvýhodnější ceny na trhu. Od začátku našeho působení podporujeme lokální dodavatele, nabízíme široký sortiment českých produktů, a zároveň privátních značek, které zákazníci najdou exkluzivně jen v našem řetězci. Vybudovali jsme síť se zdaleka nejvyšším počtem prodejen v České republice, v letošním roce kompletně dokončíme její modernizaci a do budoucnosti se díváme s optimismem. Jsme hrdí, že jsme součástí České republiky,“ zdůrazňuje Jens Krieger, generální ředitel PENNY Česká republika.

PENNY Česká republika patří do nadnárodní skupiny REWE Group. Provozuje 400 prodejen a pět logistických center po celé zemi. Zaměstnává přes šest tisíc zaměstnanců a jeho tržby za rok 2020 dosáhly 42,5 miliardy korun. „Naším obecně známým sloganem je NAKUPUJTE HEZKY ČESKY a děláme vše proto, abychom jej naplňovali bezezbytku. Jsme česká firma, i když jsme součástí nadnárodní skupiny. Odvádíme daně v České republice, veškeré platby za naše zaměstnance zůstávají v České republice a každoročně zde investujeme stovky milionů korun. Jsme aktivní také v oblasti společenské odpovědnosti či zlepšování životního prostředí. Pomáháme uklízet Česko, sázíme stromy, podporujeme seniory i dětský sport. Zkrátka pro nás to není prázdná fráze, ale cesta, jak být dobrým sousedem všude, kde působíme,“ líčí Radek Hovorka, jednatel a finanční ředitel PENNY.

Mezi nejvýznamnější milníky v historii PENNY Česká republika patří převzetí sítě prodejen společnosti PLUS s jejími 146 prodejnami v roce 2008. Tehdy se začala psát novodobá historie PENNY. V roce 2017 začalo PENNY s modernizací své prodejní sítě, kterou plánuje dokončit v letošním roce. Každoročně otevírá další nové prodejny. V letech 2020 a 2021 jich bylo dohromady 16, letos plánuje otevřít dalších 15. Počet 400 prodejen překročilo PENNY na počátku tohoto roku.

Jistota a stabilita pro zaměstnance

Pro pracovníky je přichystané zvýšení platů, stane se od 1. března. Lidem na prodejnách, v logistických centrech i na centrále zvýší PENNY MARKET mzdy pro letošní rok v průměru o pět procent. Minimální mzda pokladních na plný úvazek bez započtení dalších příplatků stoupne na 26 tisíc korun. Jde o osmé navýšení mezd za posledních 6 let. „Mzdy zvyšujeme pravidelně. Od roku 2017 se mzda pokladních a prodavačů zvýšila o více než 9000 korun, a je to logické, protože zejména v poslední době vzrostly nároky na tuto profesi. Uvědomujeme si, že bez našich kolegyň a kolegů na prodejnách bychom nemohli ve složitých podmínkách posledních dvou let zajišťovat naše služby zákazníkům na úrovni, kterou od nás očekávají,“ vysvětluje Radek Hovorka, jednatel společnosti. Petr Šrámek, vedoucí personálního oddělení, dodává: „Naši lidé vědí, co od nás mohou čekat. Jednáme s nimi férově a otevřeně. Proto dlouhodobě transparentně komunikujeme výši základní mzdy bez jakýchkoli dalších příplatků. Nekomunikujeme ani průměrnou mzdu, kterou by zkreslovaly platy vedoucích pracovníků. Tento přístup naši zaměstnanci oceňují a jsme rádi, že s celou řadou z nich pravidelně slavíme 15, 20, ale i 25 let výročí v naší společnosti. Při započtení všech příplatků či odpracovaných let se vyplácená průměrná mzda prodavaček a prodavačů pohybuje nad 30 tisíci korunami."

Navýšení mezd pro rok 2022 je výsledkem letošního kolektivního vyjednávání. Už loni nastalo vyrovnání příplatků za práci v sobotu i v neděli na prodejnách, a to na shodných 20 procent průměrného výdělku za oba dny. Mimo to v posledních dvou letech PENNY rozdalo zaměstnancům opakovaně bonusy za jejich nasazení v době pandemie v souhrnné výši více než 100 milionů korun.

„Zvláště v současné nejisté době bylo naším cílem zajistit lidem jistotu a stabilitu do budoucnosti. Těší mě proto, že jsme se na výsledné podobě nové kolektivní smlouvy dokázali shodnout,“ říká Bohumír Dufek, předseda OSPZV-ASO ČR.

Hitmaker za pultem

U příležitosti 25. výročí vstupu na český trh připravilo PENNY kampaň, jejíž tváří se stane Michal David. „Nechceme se dívat do minulosti, ale do budoucnosti. Proto jsme hledali osobnost, která dokáže oboje propojit. Michal David je hitmaker, kterého znají staří i mladí. Jeho písničky jsou hity a zná je každý. Toto spojení se přímo nabízelo. Připravili jsme 360°kampaň postavenou na největších hitech a doufám, že se nám ji podařilo vtipně propojit s tím, co lidem nabízíme my: cenové hity,“ přibližuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického

Michal David se představí v roli pokladního, který se snaží zachránit situaci, kdy si zákaznice až u pokladny vzpomene, že zapomněla koupit kompot. Díky zpěvákovi a skladatelovi se pak z běžné všednodenní scény stává show a do rytmu jeho slavného hitu se postupně zapojí celý obchod včetně zákaznice či prodavačů.

Kampaň tvoří základní 40sekundová verze reklamního spotu s ústřední melodií písně Kompot. Tu doplňuje devět hudebních minipříběhů s Davidem v několika rolích. „Točilo se během dvou nocí vždy od sedmi večer do sedmi do rána, protože jsme potřebovali zavřenou prodejnu. Musím říct, že ta parta byla úžasná, i když nad ránem už to bylo náročné pro všechny. Nejsem herec, jsem muzikant, takže pro mě to byla nová zkušenost proměňovat se během pár minut ze zpěváka na ochranku nebo pejskaře. A myslím, že jako zákazníka s knírem mě málokdo pozná… Každopádně, když jsem viděl finální verzi celého, tak trochu i muzikálového, ztvárnění téhle reklamy, musím říct, že ten nápad je skvělý, a jsem přesvědčen, že si tuhle písničku budou lidi zpívat tak, jako si zpívali originál,“ věří umělec.

Propagační akce začíná na sociálních sítích 24. února, televizní diváci se na ni mohou těšit od 1. března letošního roku.