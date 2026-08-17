Pět mýtů o úsporách energií, které české domácnosti stojí tisíce ročně

Komerční sdělení   17:45
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Ilustrační obrázek | foto: ePrukaz.cz

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Rozdíly v účtech za topení nejsou jen otázkou ceny energií, ale především toho, jak dům hospodaří s teplem. Přesto se v Česku drží řada mýtů, které vedou k chybným rozhodnutím a zbytečně vysokým nákladům. Tady jsou ty nejčastější, včetně důvodů“ proč jim nevěřit.

„Stačí stáhnout topení a ušetřím.“

Snížení teploty skutečně spotřebu sníží, běžně se uvádí kolem šesti procent na každý stupeň, v praxi spíš tři až deset. Jenže výsledek silně závisí na stavu domu a takzvaných tepelných ziscích. U dobře izolované budovy se efekt projeví naplno, u staré netěsnící stavby teplo uniká dál, ať termostat stáhnete, jak chcete.

„Výměna oken vyřeší vše.“

Nová okna pomohou, ale zřídka jako jediný krok. Teplo z domu odchází i přes střechu, nezateplený sokl, staré obvodové zdivo nebo konstrukční detaily, jako jsou překlady a rohy.

„Energetická třída domu je jen formalita.“

Není. Třída uvedená v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) patří k mála skutečně měřitelným ukazatelům, které napoví, jaké náklady jsou pro daný dům realistické. Aktuální nebo nový průkaz si lze vyřídit i online, například přes portál ePrukaz od společnosti Oekoplan. .

„Co není vidět, nebolí.“

Většina energetických problémů není pouhým okem patrná. Tepelný most se ozve až ve chvíli, kdy se začne srážet vlhkost, unikající teplo bez výrazného průvanu necítíte a špatnou izolaci stropu bez měření neodhalíte.

„Úsporná opatření jsou vždy drahá.“

Neplatí. Některá opatření stojí minimum a mají překvapivý efekt: dotažení těsnění, lepší nastavení regulace topení, lokální zateplení kritických míst nebo úprava větrání.

Závěrečné doporučení

Úspory začínají pochopením toho, jak dům doopravdy funguje. Pokud chcete jít za hranici dílčích zásahů, třeba k rekonstrukci s využitím státní podpory, která se v roce 2026 přesouvá od přímých dotací k bezúročným úvěrům, je vhodné nechat si zpracovat nový dokument - renovační pas. Právě renovační pas přitom ukáže, kde má renovace u konkrétního domu největší smysl a v jakém pořadí postupovat, takže peníze míří tam, odkud se opravdu vrátí.

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