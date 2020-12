„Pivo chutná nejlépe v hospodě,“ říká sládek Kozla Vojtěch Homolka

Velkopopovičtí se rozhodli upravit recepturu svých nejprodávanějších piv, Kozla 10 a 11, a taky design obalů. O tom, jak změny probíhaly, jsme si povídali se sládkem pivovaru Vojtěchem Homolkou. A zjistili jsme přitom, jaké jídlo se k pivu hodí a jak si ho správně naservírovat v pohodlí domova.

Pane sládku, vidím, že pivo od Kozla dostalo nové obaly. Prošlo vylepšením i samotné pivo?

My v Popovicích zastáváme názor, že i poctivé tradiční řemeslo, jakým je pivovarnictví, se musí neustále vylepšovat. Proto jsme se rozhodli kromě designu obalů upravit recepturu svých nejprodávanějších piv, Kozla 10 a 11. Nechceme usnout na vavřínech, ale pořád přemýšlíme, jak to naše poctivé řemeslo dělat ještě lépe. Původní chuťový profil Kozla jsme zachovali, jen má teď navíc ještě plnější a bohatší chuť.

Prozradíte, jak ladění nového Kozla probíhalo?

Vylepšovali jsme hořkost piva, jeho plnost a například i barvu. Občas se jedná o změny tak drobné, že je pivař nemusí nakonec ani postřehnout. Ale i tak je zapotřebí se všem dílčím krokům věnovat se stejnou pečlivostí a nakonec je sladit dohromady do skvělého výsledku. Od začátku jsme ale chtěli zachovat podobnou chuť, jen přidat na intenzitě. Dál používáme stejné slady, chmely a udržujeme poměry jednotlivých chutí.

Čím jste upravovali např. plnost piva?

Na výslednou plnost má vliv celá řada faktorů, od použitých sladů, teploty až po zvolené kvasnice. Detaily procesu výroby jsou součástí tajné receptury našeho piva. Mohu ale prozradit, že plnost pivo získává hlavně z extraktu původní mladiny. Když to řeknu zjednodušeně, čím je extrakt vyšší, tím je plnější a hutnější i pivo. Od toho se odvíjí i stupňovitost piv - 10° pivo tedy obsahuje 10 % těchto látek, 12° pak 12 %.

K posezení u piva patří neodmyslitelně i dobré jídlo. Máte tipy, s čím můžeme nová piva od Kozla nejlépe kombinovat?

Při párování piva s jídlem je důležitá chuť i čich a párování samotné může být do jisté míry subjektivní, každému zkrátka chutná něco jiného. Existuje ale několik základních pravidel. Například k lehkým světlým pivům se nejlépe hodí ryby, k ležákům plzeňského typu zase guláše a pečená masa, k polotmavým ležákům grilovaná masa, BBQ. A tmavá piva, na která jsme v Kozlu obzvlášť pyšní, jdou překvapivě ke sladkým dezertům!

Poradíte našim čtenářům, jak si vaše pivo vychutnat i v bezpečí domova, aby byl chuťový zážitek co nejpodobnější?

U piva je důležité skladování. Obecně platí, že ležáky a výčepní piva vyrobená v Česku by se měla ideálně skladovat ve tmě a chladu a servírovat při 5 až 7 stupních Celsia. Pokud si ale chcete dopřát jedno zlatavé doma a nemáte zrovna po ruce teploměr, pivo z pověstného sedmého schodu je vždycky jistota. Lahev nebo plechovku bychom neměli otevírat hned po návratu z obchodu. Je zapotřebí nechat ho uklidnit po všech těch otřesech, které si během nákupu zažilo, a vychladit na ideální teplotu.

A jak na samotné servírování?

Pivo bychom měli nalévat do čisté, stále ještě mokré sklenice, vychlazené na stejnou teplotu jako pivo, aby nedostalo teplotní šok. Nejdříve naléváme pivo po stěně do dvou třetin sklenice pod úhlem 45 stupňů a následně pivo narovnáním sklenice rozpěníme. Pak už si jen vychutnáme náš oblíbený zlatavý mok. Podle mě ale stejně chutná nejlépe v hospodě, kde se k pivu přidá i dobrá společnost, skvělé jídlo a úsměv výčepního. Proto se už nemůžeme dočkat, až se znovu otevřou hospody a oslavíme to jedním čepovaným. Tak na zdraví!