Plakát na zdi vydělává. Proč se fyzická reklama vrací do hry

Online reklama zdražuje. A malé firmy to pociťují nejvíc
Ceny za reklamní prostor na Googlu i Metě meziročně rostou o desítky procent. Pro velkou korporaci to nemusí být problém, ale pro živnostníka nebo menší podnik jde o zásadní otázku: jak zůstat viditelní, když rozpočet není nafukovací?
Digitální kampaně přitom fungují na principu, který je v podstatě nevýhodný pro malé hráče. Platíte průběžně, a jakmile přestanete, viditelnost se zastaví. Žádná rezerva, žádný odložený efekt. Jen ticho hned poté, co zavřete peněženku.
To je přesně situace, ve které stojí dnes tisíce podnikatelů v Česku. A mnozí z nich se proto začínají dívat jinam.
Online reklama chce peníze každý týden. Plakát ne
Tisk plakátů funguje na úplně jiném principu než online kampaně. Zaplatíte jednou a plakát pak odvádí svou práci bez dalšího čerpání rozpočtu. Visí, informuje a připomíná, třeba celý měsíc.
Lokální kavárna, která investuje do série plakátů v okolí svého podniku, může za cenu odpovídající jednomu týdnu základní online kampaně oslovit zákazníky v dosahu svých dveří. Autoservis, který rozmístí plakáty na frekventovaných křižovatkách, komunikuje s řidiči přesně tam, kde ho potřebují vidět. Fyzická přítomnost ve veřejném prostoru má logiku, které online prostředí nikdy úplně nenahradí.
Plakát navíc oslovuje i tu část publika, která digitální reklamu buď aktivně blokuje, nebo jednoduše ignoruje. Senioři, lidé pohybující se venku, zákazníci, kteří ještě ani nevědí, že vaši službu potřebují. Právě tato skupina se stává při zdražování online reklamy stále cennější.
Lokální dosah, který digitál nenabídne
Plakát má jednu vlastnost, která z pohledu lokálního podnikání nemá konkurenci: oslovuje přesně tam, kde se děje váš byznys. Zákazník, který ho uvidí na náměstí, v MHD nebo na nástěnce v místní prodejně, je od vás doslova pár kroků. A takový člověk reaguje jinak než někdo, kdo vidí váš banner někde mezi desítkami dalších reklam v telefonu.
Viditelnost 24 hodin denně, bez nutnosti průběžně dotovat kampaň, dává malým firmám předvídatelnost. Víte, kolik jste zaplatili. Víte, kde plakát visí. A víte, že tam bude ještě za tři týdny.
Kvalita tisku rozhoduje o tom, jestli plakát funguje
Fyzická reklama má ale svůj háček. Špatně vytištěný plakát, u kterého barvy nevypadají tak, jak jste si představovali, nebo jehož text je na větší vzdálenost nečitelný, nepomůže a může dokonce poškodit dojem z vaší značky. Právě tady se rozhoduje, jestli se investice do tisku vyplatí.
Profesionální příprava dat, správné rozlišení, nastavení barev pro tisk a volba papíru jsou věci, které výsledek zásadně ovlivňují. V Point4me s tím pomáhají denně, a pokud si nejste jistí, jak soubory připravit, poradí vám ještě před tím, než dáte cokoliv do tisku.
Plakát jako součást promyšlené strategie, ne záchrana na poslední chvíli
Nejúčinnější výsledky přináší tisk plakátů tehdy, když je součástí promyšleného plánu, nikoliv rychlým řešením v době krize. Firmy, které kombinují fyzická média s digitálními kanály, si budují silnější pozici než ty, které sázejí jen na jednu kartu.
V době rostoucích nákladů na online reklamu je právě tato kombinace stále výhodnější. Plakát nezávisí na algoritmu, nevyžaduje každodenní správu a nepotřebuje průběžné navyšování rozpočtu. Je jednoduše tam, kde jsou vaši zákazníci, a připomíná se jim opakovaně.