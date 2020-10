Platební brána Pays inovuje a přichází s řadou novinek

Zatímco většině obchodníků byznys stagnuje, firmy žijící v online prostředí si mnou ruce, protože doba je pro ně velmi příznivá. Konkurence v online světě je však vysoká, takže je třeba neusnout na vavřínech.

Platební brána Pays rozhodně neusnula a pravděpodobně i to je důvod, proč si ji volí spousta podnikatelů, kteří právě v letošním roce míří do online světa, aby se vůbec nějak uživili.

O platební bráně Pays je letos slyšet více než kdy jindy. Už dříve se spojila s Global Payments a společně začali nabízet internetovou platební bránu na tři měsíce zcela zdarma. Snažili se tak podpořit obchodníky, kteří byli nuceni uzavřít své kamenné prodejny a nastartovat prodej online. Poskytovali jim také další zázemí včetně možnosti vybudovat si malý e-shop v doméně Zakaznik.cz opět na tři měsíce zdarma. To byl ovšem teprve malý začátek toho, co všechno platební brána Pays letos mění a představuje.

Mnohem více než jen vyřešení platby

Pays letos inovuje raketovým tempem a stejně rychle také roste. Zákazníci přibývají a spousta z nich je velmi mile překvapená tím, co všechno jim Pays nabízí. Už dávno nejde jen o vyřešení platby na e-shopu, to umí všechny platební brány. Pays jde ještě dál a konkurenci předbíhá na mnohých frontách.

Spousta obchodníků si platební bránu vybírá pouze podle ceny, ovšem tato metrika není úplně dostačující. Jak Pays trefně poznamenává, mercedes je určitě kvalitativně lepší než trabant, přesto někdo může být s trabantem za danou cenou spokojen.

Pays se spojila s Reservo Eats

Platební brána Pays má celou řadu premium partnerů, za něž by dala ruku do ohně. Propojení platební brány se systémy těchto partnerů je velmi jednoduché a otázkou několika minut. Mezi premium partnery patří například Shoptet, Zakaznik.cz, Fapi či Reservanto, tedy v Česku často používané rezervační a prodejní systémy. Nově k nim přibyl také systém pro online objednávky jídel a rozvoz Reservo Eats.

Pays tím reaguje na současnou situaci a snaží se podpořit gastronomické podniky, které jsou opět nuceny uzavřít své kamenné prodejny. Přes Reservo Eats je velmi snadné rozběhnout online objednávky jídel a rozvozů. Řeší objednávky a potvrzení objednávky zákazníkovi, tisk bonů pro kuchyň, notifikace o expedici i kurýra. Prostřednictvím Pays zajišťuje platby.

Platební brána mění pohled na Premium SMS

Premium SMS jsou pozůstatkem doby dávno minulé. V dobách, kdy ještě nebyly tolik rozšířené platby kartou, jsme za spoustu služeb nižší částky platili SMS zprávou. Odeslali jsme SMS zprávu na číslo začínající 900, operátor nám odečetl danou částku z kreditu a pak ji vyplatil obchodníkovi. Tento postup však měl a má dva velké problémy:

Operátoři vyplácejí částky obchodníkům třeba až po měsíci či dvou.

Operátoři si ze zaplacené částky strhávají obrovskou provizi, obvykle kolem 50 %.

Někteří obchodníci platby formou prémiových SMS stále nabízejí, a právě těm chce Pays pomoci inkasovat více. Mohou zákazníkům nabídnout platbu SMS, nebo platební kartou. V praxi se ukazuje, že pokud mají zákazníci tento výběr, 60-70 % z nich zvolí platbu kartou. Další možností je dát zákazníkům jasnou možnost volby. Když mají zaplatit například 50 Kč, mohou si vybrat, zda zaplatí 50 Kč kartou, 50 Kč QR platbou či 100 Kč SMS platbou. Ve všech případech inkasuje obchodník celou částku padesáti korun.

Má vlastní systém na odhalování plateb kradenými kartami

Málokdo si po odcizení platební karty stihne kartu zablokovat ještě dříve, než ji zloděj použije. Ten se totiž co nejrychleji pokouší vybrat hotovost z bankomatu či provést nákup na nějakém e-shopu. Druhá varianta je problémem jak pro okradeného, tak pro obchodníka, u nějž nákup proběhne. Okradený majitel karty totiž časem zjistí, že mu karta zmizela, platbu reklamuje u své banky a obchodník by pak byl nucen vrátit platbu za zboží, které už odeslal. Přišel by o zboží i o peníze a věřte, že zloději karet nenakupují žádné levné položky.

Platební brána Pays se snaží chránit obchodníky, a proto její tým v posledním roce pracoval na metodě včasného odhalení plateb kradenými kartami. Expertní systém tento problém řeší velmi dobře.

„Bohužel vždy se najdou lidé, kteří budou chtít někoho okrást. V případě krádeže platební karty, která není včas zablokována, se obvykle zloděj pokouší vybrat hotovost z bankomatu nebo provést nákup na nějakém eshopu. Náš systém tyto transakce úspěšně odhaluje a včas varuje majitele eshopu,“ popisuje Karel Sasín, CEO Pays.cz.

Výhod oproti jiným platebním bránám je více

Co dalšího má Pays navíc? Zpravidla nabízejí platební brány srovnání a ani Pays není výjimkou, na jejich webu ho najdete. Je však pojaté trochu jinak, nesnaží se ukázat Pays jako tu nejlepší z nejlepších. Místo toho realisticky představuje, čeho si na ní lidé váží. Vyzdvihuje zejména snadné propojení s e-shopy, rezervačními systémy a prodejními platformami. Představuje moderní dostupné platební metody včetně Apple Pay, Google Pay, QR plateb nebo m-plateb a PayPalu. Jako výhoda je vnímán i jednoduchý systém pro platícího zákazníka, platební proces je zcela přímočarý a pohodlný na počítači, tabletu i mobilu. Důležitá je samozřejmě také průhledná cenová politika. S Pays obchodník vždy ví, kolik zaplatí a za co, neplatí žádný zbytečný měsíční paušál, nepřiplácí za platby kartami vydanými mimo EU ani vratky.

Kromě toho všeho je poskytována celá řada nadstandardních služeb jako vyhledávání plateb pro zákazníky, automatické generování voucherů, jednoduché vratky, platební předpisy, platební odkazy. Všechno tohle je k dispozici zdarma.

Platební brána Pays apeluje na zájemce o platební bránu, aby si vždy dobře prostudovali nejen transakční poplatky, ale i všechny ostatní náklady. Pokud se totiž zváží i toto hledisko, Pays má reálnou šanci ovládnout český trh. Roste raketovým tempem a neusíná na vavřínech.