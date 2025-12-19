Plazma vrací lidi do života, říká Barbora Balzerová z Takeda

Krevní plazma obsahuje stovky důležitých bílkovin, jako jsou protilátky a koagulační faktory. Z nich se vyrábějí léky, které pomáhají lidem s nejrůznějšími diagnózami, například s poruchami imunity, vzácnými onemocněními nebo po závažných úrazech.
Pacienti s poruchou imunity či některými vzácnými onemocněními profitují z léčby na bázi plazmy dlouhodobě. „Léky z krevní plazmy těmto lidem umožňují vracet se do běžného života, chodit do školy nebo do práce, sportovat. Nic z toho by pro ně jinak možné nebylo,“ vysvětluje Barbora Balzerová z farmaceutické společnosti Takeda.
Cesta od dárce k léku trvá rok
Výroba léků z darované krevní plazmy trvá v průměru 9 až 12 měsíců, a to zejména kvůli testování nezávadnosti a bezpečnosti plazmy. Je proto nutné dlouhodobé plánování, a také ochota dárců. Plazmu totiž nelze uměle vyrobit, a tak je výroba léčiv z plazmy na dárcích plně závislá.
„Při výrobě léků z plazmy musíme plánovat v horizontu let, abychom dokázali dostatečně pokrýt potřeby pacientů. V tom se jejich výroba liší od výroby většiny klasických léků. Musíme přitom zvažovat množství dárců plazmy, bezpečnostní procedury i to, kolik asi nových pacientů bude takovou léčbu potřebovat. V tomto ohledu v Česku výborně funguje koordinace soukromého sektoru, nemocnic i státních institucí. Díky tomu se léky dostávají včas k pacientům, kteří jsou na léčbě z plazmy závislí,“ dodává Balzerová.
Vzácná onemocnění a poruchy imunity s sebou nesou velká omezení. Pacienti s některými poruchami imunity by se bez léčby museli přesně takto izolovat, protože i obyčejná viróza je pro ně problém.
Léky vyrobené z plazmy se podávají infuzí do žíly nebo do podkoží. Pacienti už díky moderním lékům z krevní plazmy nemusí trávit několik hodin v nemocnici.
„Dnes pacienti preferují, pokud si mohou podávat lék doma. Neustále se proto snažíme zlepšovat formu podávání léčby, aby byla co nejvíce komfortní pro pacienta. Snažíme se zmenšovat dávky, aby to bylo snadné, bezbolestné. Úspěch léčby totiž závisí také na tom, aby ji pacient dokázal dodržovat. A čím je léčba pro pacienta vstřícnější, tím lépe ji zvládá,“ popisuje moderní terepie Balzerová.
V Česku existuje řada pacientských organizací, které sdružují pacienty s konkrétním onemocněním. S těmi Takeda úzce spolupracuje. Zároveň se snaží ve spolupráci s lékaři a centry nastavit péči tak, aby byla co nejdostupnější.
„To, že stavíme pacienty do středu našeho zájmu, nám v Takedě umožňuje sledovat celý příběh léčby – od získávání plazmy až po moment, kdy lék dorazí do lékárny. Díky tomu držíme kvalitu i kontinuitu péče v jedné linii. Spojujeme dárce, výrobní procesy, logistiku i praktickou podporu pacientů a lékařů do jednoho odpovědného řetězce,“ uzavírá Balzerová.
