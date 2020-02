Podnikáte v oblasti, kde je nutný neustálý přísun elektrické energie?

Ať už jste stavební firma a stavíte, kde není k dispozici elektřina, nebo jste nemocniční zařízení, které potřebuje neustálý přísun elektrické energie, máme pro vás řešení v podobě elektrocentrál. Ty naše jsou výkonné a spolehlivé.

Pronájem, nebo nákup elektrocentrály?

Nad tímto dilematem bude přemýšlet každý, kdo potřebuje elektrocentrálu. Mnoho zákazníků si radši koupí novou. Ačkoliv se to může zdát jako racionální řešení, není to tak úplně pravda. Proč? Sice se koupě nové elektrocentrály může zdát jako dobrou investicí, ale ve výsledku vás bude stát mnohem více. Elektrocentrálu potřebujete servisovat, udržovat a investovat do ní, aby byl přísun elektrické energie co nejspolehlivější.

Pokud nejste zkušeným expertem na elektrocentrály, vyjde vás to ve výsledku mnohem dráž než pronájem, který se na začátku nezdál být úplně výhodným řešením. Pravdou je, že pronájem je mnohem výhodnější. Elektrocentrály vám totiž pronajme zkušená firma, která má s nimi dlouhodobé zkušenosti a má je v nejlepším možném stavu.

Fakta hovoří jasně

Stále věříte, že nákup elektrocentrály je pro vás výhodnější než její pronájem? Naše půjčovna elektrocentrál vás přesvědčí o tom, že to tak výhodné není. Pojďme se podívat na fakta o zapůjčení vs nákup.

Naše půjčovna Valeon nabízí pronájem elektrocentrál. Je to naše hlavní podnikání. Pronajímá si je u nás více než 12 společností, které potřebují elektrickou energii neustále, a zajišťujeme jim nepřetržitou pohotovost.

Pokud chcete investovat do nové elektrocentrály, pak potřebujete poměrně vysokou počáteční investici. Dále potřebujete udržovat stroj. To znamená, že musíte mít k dispozici personál, který se o něj bude starat a který musí mít s elektrocentrálami zkušenosti. Pokud se vám elektrocentrála porouchá, musíte řešit její opravu a můžete tedy být bez elektrického proudu po delší dobu, což vůbec není příjemné. Ve výsledku musíte počítat s mnohem většími náklady a koupě nového stroje už není vůbec výhodná.

Co všechno vám při pronájmu nabídne Valeon?

Pronájem elektrocentrál u naší firmy má mnoho výhod. Máme vyškolený personál a zajistíme veškerou údržbu z naší strany. Máme nonstop dohled nad elektrocentrálou. Data z přístroje se přenáší do dohledového centra. Můžete si ji tedy kontrolovat online. Dokonce si ji můžete vzdáleně zapnout nebo vypnout. Pokud by se elektrocentrála porouchala, zajistíme náhradní zdroj elektrické energie zdarma! Všechny naše stroje pro dlouhodobý pronájem jsou vybaveny ATS rozvaděčem.

Pokud by vám výkon elektrocentrály již nestačil nebo byl naopak moc veliký, můžete si jednoduše výkon navýšit nebo snížit podle potřeby.

Pokud byste elektrocentrálu již nepotřebovali, nabízíme jednoduché ukončení nájemní smlouvy bez jakýchkoli sankcí.

Elektrocentrála: Kolik tedy stojí její pronájem?

Cena se logicky pohybuje podle toho, jak výkonný stroj budete pro generování elektrické energie potřebovat. Všechny ceny zde uvedené jsou pouze orientační.

Elektrocentrálu si můžete pronajmout již za cenu kolem 4 000 Kč za měsíc. Jedná se o model DA 40 s výkonem 40 kVa při pronájmu na 3 a více let. Výkon 150 kVa stojí 7 500 kč za měsíc. Nejvýkonnější model elektrocentrály pronajímáme za cenu kolem 22 000 Kč za měsíc.

Pár slov závěrem

V tomto článku jste se dozvěděli, že nákup vlastní elektrocentrály není tak úplně výhodný bez ohledu na to, co vám o tom řeknou prodejci. Pronájem je ve výsledku výhodnější a snadnější, protože neřešíte údržbu, servis, školení personálu a mnoho dalších věcí, které při koupi nezískáte. Navíc si v případě potřeby vyššího výkonu jednoduše vyměníte stávající stroj za lepší.