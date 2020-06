Podpořte svou krásu zevnitř produkty s ověřenými účinky

Účinky látek obsažených v doplňcích stravy potvrzují nejen jejich uživatelé, ale také klinické studie a schválená lékařská tvrzení. Tyto produkty jsou určeny těm z vás, kteří chtějí maximálně podpořit svoji krásu bez podstupování chirurgických zákroků.

Doplňky stravy pod značkou by Anna Brandejs byly uvedeny na trh v lednu roku 2020 a během prvních pár měsíců si získaly důvěru tisíců klientů. Složení těchto doplňků je navrženo tak, aby bylo schopno přinést co nejdříve viditelný výsledek, přičemž k dosažení optimálního stavu je zpravidla vhodné podstoupit tříměsíční kůru. Níže jsme pro vás vybrali reference na doplňky stravy COLLAGEN+11, Beautiful Hair, Detox. Uvedené reference představují zkušenosti uživatelů po 1 měsíci užívání.

COLLAGEN+11 by Anna Brandejs

Michaela Nováková

Collagen +11 používám poctivě jeden měsíc a to 5 tabletek denně. Dokoupila jsem si Beautiful Hair a upřímně přiznám, že jsem po tak krátké době (4 týdny), tak výrazné zlepšení nečekala, jak pleť, tak vlasy obrat o 180 ° !

Je mi 47 let a poslední rok jsem měla velké problémy s akné ve tvářích a petechiemi zejména v obličeji, které mi nyní zcela vymizely! Moje pleť je celkově pevnější, bez šupin a ráno odpočatá .

Takto nezafungovala ani aplikace plazmy, kterou jsem podstoupila již 5x (období vždy po 3 měsících) a navíc bez bolesti a pro mě bez dalších nepříjemných modřin v obličeji. DĚKUJI !!!!!

Hana Vránová

„ Po 1. měsíci užívání pozoruji už výraznější účinky. Celkově je pleť hydratovanější a přestalo pnutí pod očima. Jelikož už mám zralou pleť (53 let), a kůže více ochabuje, vidím změny i ve vypnutí pleti. Nejvíce však pociťuji rozdíl v očním okolí, kde vrásky (tzv. kohoutí stopa) je méně viditelná. A ještě na závěr mi připadá pleť sjednocená, jako by po použití tónovacího krému. Už se těším jak vypotřebuji druhé balení.„

Pavlína Kočová

„Musím uznat, že i po pouhém měsíci užívání pozoruji změny na svém těle. Mám pocit, že mám mnohem hezčí pleť. Už není tak moc zašedlá a přijde mi, že se začíná sjednocovat její tón. Vzhledem

k tomu, že nemám pleť úplně v jednom tónu, tak doufám, že se to dalším užíváním bude ještě více zlepšovat. Přestože netrpím na pupínky, tak kvůli nejednotnému tónu pleti jsem byla nucena používat make-up.

Kromě pleti vidím změny i na vlasech, jsou více lesklé a nejsou tak bez života. Mám z toho opravdu dobrý pocit. Přestože jsem používala různé masky, kondicionéry a tonika, tak jsem díky těmto kosmetickým přípravkům žádná změnu nezaznamenala.“

Beautiful Hair by Anna Brandejs

Jaroslava Hůlková

„ Velmi se mi líbí složení doplňku, je v porovnání s těmi, co jsem zkoušela dříve opravdu velmi dobré. Už po prvním měsíci užívání mají vlasy celkově lepší formu a méně se třepí. Při mytí a česání teď oproti dřívějšku vypadávají vlasy minimálně. Mám dokonce pocit, že se mi zlepšila i pleť a nehty.“

Martina Nedělníková

„Vlasy se zdají méně křehké a náchylné k lámání. Celkově působí pevnější. Výraznější zlepšení vnímám v pevnosti nehtů a zdravější pleti. U tobolek jsem nezaznamenala žádné nepříjemné vedlejší účinky.“

Zuzana Holubová

„ Již po měsíci užívání si všímám, že mi vlasy padají méně a podrůstají nové. Sice jsem si vlasy neměřila, ale mám pocit, že mi začínají rychleji růst. Nehty se mi první týden začaly třepit a docela lámat (ale to jsem se s užíváním asi trefila do období, kdy to tak mívám). Teď ke konci měsíci se tento problém upravil a moje nehty jsou tvrdší a pevnější. Také se mi pocitově zdá, že moje pleť se zlepšuje a cítím v sobě tak nějak víc energie.“

Co vše nabízí doplňky stravy značky by Anna Brandejs?