Pojďte udělat něco s dveřmi. Je libo kované kování, či skryté zárubně?

Máte chuť vylepšovat své bydlení? Co se tak pustit do dveří? Umí dát interiéru styl, zvětšit obytný prostor i nám dát pocit bezpečí.

Chcete skutečně moderní interiér? Vsaďte na skryté zárubně

Velkým hitem moderních interiérů jsou skryté zárubně. Kombinovat je lze s křídlovými dveřmi, ale mnohem častěji se využívají v kombinaci s těmi posuvnými do zdi. Dveře se obvykle upraví designově stejně jako zdi. Použije se například identická tapeta. Vytváří pak v interiéru zcela nenápadný prvek, který do něj harmonicky zapadne. Není to však podmínka a dveře mohou na zdi bez zárubně rovněž kontrastně vyniknout.

Linie skrytých zárubní bývají velice čisté, a proto se hodí do hypermoderních interiérů. Nejen do těch. Pokud rekonstruujete historické prostory a přidáváte dveře navíc, protože například dělíte velký prostor na menší části, je mnohdy řešení se skrytými zárubněmi lepší než pokusy o repliky starých interiérových dveří. Ty by se hodily jako vstup do velkého prostoru, ale zopakovat je vícekrát už není to stejné a zmenšenému prostoru to spíše ublíží. Moderním trendem je navíc kombinovat staré s novým a zbytečným replikám se vyhnout.

Když potřebujete více prostoru, vsaďte na posuvné dveře do pouzdra

Ani v největším interiéru nechceme plýtvat prostorem. O hodně místa nás vždy oberou křídlové dveře. Místo kolem nich nelze využít, protože musíme s tímto prostorem počítat pro jejich otevírání. Někdy řešíme v bytech velké křídlové dveře, které se však otevírají do úzké chodby. Rovněž to není ideální a ze vstupní předsíně dělají tyto dveře málo využitelný, často až klaustrofobicky působící prostor. Ideálním řešením budou posuvné dveře do pouzdra. Nejčastější je pouzdro osazené do sádrokartonové příčky.

Kde ještě posuvné dveře do pouzdra využít? Velice praktické jsou do koupelen a na toaletu, kde nám usnadňují přístup a neubírají drahocenný prostor. Perfektně je využijeme při dělení podkrovních prostor. Jsou též ideálním řešením, když si část prostoru v bytě vyčleníme jako šatnu. Posuvné dveře do pouzdra nám opět umožní využít každý milimetr a nevznikají nám mrtvé body v zádveří.

Koupili jste starou chalupu nebo historický objekt? Dejte jim kovanou krásu

Kované kování v nádherné černé patině ke starým chalupám i historickým objektům patří. Hodí se na kované brány a branky, patří na zrestaurované exteriérové i interiérové dveře. Koupíte však i různá madla třeba na nově vytvořené dveře z masivu. Staré dveře lze pověsit na kované závěsy, jež nahrazují panty, na dveře lze přidat kované klepadlo či vytvořit kovaný vhoz na dopisy. Vše může doplnit kované číslo popisné. Nezapomeňte ani na krásné patinované kované okenní kování.

Moderní kování, které vydrží, je z nerezu

I do interiéru je vždy důležité volit kvalitní ušlechtilý materiál kování. Nádherně vypadají nerezové kliky. Působí nejmoderněji, neřešíte problémy třeba s alergií na nikl u niklového kování, navíc v moderním interiéru obvykle preferujeme stříbrný kov před zlatým, jaký pak nabízí kování zlaté a mosazné. Nerez dostává šarm též různým zmatněním. V této podobě se snadno udržuje, nezůstávají na něm otisky prstů ani fleky.

Pro moderní dveře je dnes velkým hitem především rozetové kování z nerezu. Jde o samostatnou kliku a spodní zámkovou část, přičemž design netvoří jenom tvar kliky, ale i tvar samotné rozety.

Bezpečnostní dveře mají vždy též bezpečnostní kování

Bezpečnostní kování je naprostou samozřejmostí na bezpečnostních dveřích. Musí mít vždy potřebné atesty a certifikáty, které potvrzují, že splňuje svoji bezpečnostní funkci. Řazené bývá do bezpečnostní třídy 3 nebo 4.Typem bezpečnostního prvku jsou i koule na dveře. Jde ale rovněž o designovou záležitost. Věděli jste, že mohou být nejen pevné, ale i otočné?