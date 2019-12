Poplach! Šance na dotaci od magistrátu skončí už v tento pátek

Tak jedinečná příležitost k získání finanční dotace pro nastartování firmy tu ještě nebyla. A mezi námi, asi také hodně dlouho nebude… Pražský voucher, program Magistrátu hl. města Prahy na podporu malého a středního podnikání v hlavním městě, najíždí definitivně do cílové rovinky.

Svůj projekt můžete odevzdat už jen do pátku 6. 12. 2019. A pak šmytec. Nadobro. Využijte tedy posledních pět dní a připojte se k desítkám úspěšných žadatelů, kterým Pražský voucher pomohl naplnit podnikatelský sen a vystřelit jejich firmu k úspěchu.

Když Magistrát hl. města Prahy v průběhu letošního dubna oficiálně uzavřel druhou výzvu Pražského voucheru, zastavilo se číslo přijatých projektů na rekordní metě 1 372. Toto číslo ukazuje mimořádný zájem, který Pražský voucher vyvolal ve zdejší podnikatelské sféře. To však zároveň znamenalo úplné vyčerpání přiděleného finančního budgetu a jistotu, že žádná třetí výzva v takovém rozsahu už se nebude opakovat. Výjimku tvoří pouze Pražský Voucher na inovační projekty, ve kterém ještě finanční prostředky zbývají. A právě o ty nyní jde.

Program Pražský voucher na inovační projekty se zaměřuje na investice do všeho, co jakýmkoli způsobem posouvá vývoj společnosti nebo jejích produktů. Většinou se jedná o náklady na vývoj, analýzy, měření, diagnostiku či testování. Je určen pro podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců s obratem nižším než 50 milionů eur a se sídlem nebo provozovnou v Praze. Na rozdíl od dalších typů voucherů u něj nezáleží na datu založení firmy.

Princip přihlašování je pro všechny uchazeče stále stejný. Připravíte a podáte projekt, který v transparentním hodnocení posoudí nezávislí hodnotitelé. Projekty, stejně jako ve 2. výzvě, přijímáme přes internetovou aplikaci Podej projekt. Příprava stojí minimum času. Stačí jen poptat výzkumnou organizaci, získat její nabídku, naklikat projekt v aplikaci, vše potřebné podepsat, odeslat a je to… Veškeré informace, materiály a návody najdete na webu www.prazskyvoucher.cz/inovace.

Do konce výzvy jsou k dispozici také konzultace, na kterých můžete všechny své případné nejasnosti probrat se specialisty na inovační voucher.

Tak nezapomeňte, brána pro podání vašich projektů do Pražského voucheru se uzavírá v pátek 6. prosince v 16.00.