Porovnali jsme tyčové vysavače Dreame. Který je pro vás ideální?

Dreame H15 Mix – Když chcete to nejlepší z nejlepšího
Model H15 Mix je vlajkovou lodí nové generace tyčových vysavačů a právem nese označení „7 v 1“. Kromě výjimečného sacího výkonu 23 000 Pa nabízí široké možnosti využití – ať už jako bezkabelový vysavač, nebo pomocník pro hloubkové čištění koberců či čalounění. Díky sadě nástavců vyčistíte i vysoké police, úzké prostory nebo interiér auta. Disponuje inteligentní detekcí nečistot, automatickým dávkováním čisticího roztoku a dvěma velkými nádobami (780 ml na čistou a 700 ml na špinavou vodu). O komfort při používání se stará robotické rameno s funkcí GapFree™, díky níž se dostane až k okrajům, a také sklopná konstrukce pro úklid pod nízkým nábytkem. Technologie TangleCut™ si poradí se zamotanými vlasy i srstí v kartáči. Skvělou funkcí je také automatické čištění kartáče horkou vodou (100 °C) a sušení horkým vzduchem (90 °C).
Dreame H14 Dual – Efektivní čištění s důrazem na funkčnost
Model H14 Dual příjemně překvapí svými parametry. Jde o vysavač 5 v 1 s výkonem 18 000 Pa a až 880 ml nádrží na čistou vodu – největší kapacitou ze všech porovnávaných modelů. Má inteligentní dávkování vody, duální čištění okrajů, LED displej a odolnou stěrku zabraňující zamotávání vlasů do kartáče. Samočisticí funkce využívá 60 °C horkou vodu, takže je ideální pro běžné domácí použití bez nutnosti častého zásahu. Součástí balení je také sada nástavců s motorizovaným minikartáčem, se kterým vyčistíte i hůře přístupná místa.
Dreame H15 Pro – Silný výkon a praktická jednoduchost
Model H15 Pro je ideální volbou pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi výkonem a cenou. Tento mokro-suchý vysavač nabízí sací výkon 21 000 Pa, až 60 minut provozu na jedno nabití a čtyři režimy čištění. Nechybí inteligentní detekce nečistot, trojité čištění okrajů, LED displej ani kartáč TangleCut™ proti zamotávání vlasů. Potěší i automatické čištění kartáče horkou vodou (100 °C) a sušení horkým vzduchem (90 °C), díky čemuž je údržba rychlá a hygienická.
Dreame H12 Pro FlexReach – Praktický pomocník pro menší domácnosti
Nejdostupnější model ze srovnání, H12 Pro FlexReach, je perfektní volbou pro menší prostory nebo byty. Nabízí sací výkon 18 000 Pa a až 50 minut provozu na jedno nabití. Je lehký, obratný a zvládne i hůře přístupná místa – pod gaučem, kolem nohou stolu nebo v rozích. Navzdory kompaktním rozměrům má překvapivý výkon. Zvládne suché i mokré nečistoty a po automatickém vyčištění kartáče ho vysuší horkým vzduchem (90 °C), takže je vždy připraven k dalšímu použití. Nechybí systém inteligentního rozpoznání nečistot, dvojité čištění okrajů, kartáč TangleCut™ odolný proti namotávání vlasů ani přehledný LED displej.
Ať už sáhnete po kterémkoli z nich, můžete si být jistí, že tyčové mokro-suché vysavače Dreame přinášejí vysoký výkon, spolehlivost a čistotu, kterou ocení každá domácnost. Nyní si vybrané modely můžete koupit za výhodné Black Friday ceny.